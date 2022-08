NEC heeft zich dinsdag versterkt met spits Landry Dimata, die twee jaar geleden nog tot de selectie van het Belgisch elftal behoorde. Sc Heerenveen legde met Antoine Colassin eveneens een Belgische spits vast. Verder huurt Vitesse het Kroatische talent Gabriel Vidovic van Bayern München en laat AZ Aslak Fonn Witry vertrekken.

De 24-jarige Dimata wordt door NEC voor één seizoen gehuurd van Espanyol. Hij speelde eerder voor Anderlecht en was in de Bundesliga actief voor VfL Wolfsburg. Voor Jong België scoorde Dimata van 2016 tot 2018 zeven keer in twaalf interlands.

In augustus 2020, toen Dimata voor Anderlecht speelde, werd hij door bondscoach Roberto Martínez opgeroepen voor het Belgische elftal. Hij kwam niet in actie voor de 'Rode Duivels', die in die interlandperiode voor de Nations League tegen Denemarken en IJsland speelden.

NEC volgde Dimata al jaren, vertelt technisch directeur Ted van Leeuwen. "Maar het leek lange tijd onmogelijk om hem naar Nijmegen te halen. Hij combineert snelheid met een goede balcontrole en is een van de beste koppers in de Spaanse La Liga. Een ernstige knieblessure speelde hem in het verleden parten, maar hij is nu klaar om zijn kwaliteiten te tonen bij NEC."

Antoine Colassin in het shirt van Anderlecht. Antoine Colassin in het shirt van Anderlecht. Foto: ANP

Heerenveen huurt Colassin

Heerenveen huurt de Belgische spits Colassin voor de rest van het seizoen van Anderlecht. De Friese club heeft in de deal ook een optie tot koop bedongen op de 21-jarige Colassin, die drie interlands voor Jong België achter zijn naam heeft staan.

Colassin debuteerde begin 2020 voor Anderlecht en kwam in zijn eerste seizoen elf keer in actie. Vorig jaar kwam hij niet meer in de plannen bij de Belgische topclub voor en werd hij verhuurd aan Zulte Waregem.

Ferry de Haan, technisch manager bij Heerenveen, is uiteraard blij met de komst van Colassin. "Antoine is bij Anderlecht omgeturnd van middenvelder tot spits. Hij is een jongen die enorm hard werkt en waar volgens ons ook nog de nodige rek in zit", zegt De Haan. "Wij denken dat hij zich bij ons goed verder kan ontwikkelen om zijn potentie volledig tot wasdom te laten komen."

Gabriel Vidovic tekent zijn contract bij Vitesse. Gabriel Vidovic tekent zijn contract bij Vitesse. Foto: Pro Shots

Vitesse-aanwinst Vidovic speelde al in Bundesliga voor Bayern

Vitesse huurt de achttienjarige Vidovic voor een seizoen van Bayern München, waar hij tot medio 2025 onder contract staat. Hij speelde al vier Bundesliga-wedstrijden voor 'Der Rekordmeister'. Vorige week was de aanvallende middenvelder invaller tegen VfL Bochum en gaf hij de assist bij de 0-7 van Serge Gnabry.

Bij het tweede elftal van Bayern München kwam Vidovic in 33 duels tot 21 doelpunten en 10 assists. De Kroatisch jeugdinternational kijkt uit naar zijn avontuur in Arnhem. "Er waren meerdere opties, maar het was mijn wens om bij deze club te gaan voetballen", zegt Vidovic.

In Arnhem krijgt Vidovic het rugnummer 10. "Dat voelt als een eer, al ben ik mezelf bewust van de verantwoordelijkheden die bij dat nummer horen."

Witry verruilt AZ voor Ludogorets

Witry vertrok dinsdag bij AZ, hoewel zijn contract in Alkmaar nog doorliep tot medio 2026. De Noorse verdediger tekent bij de Bulgaarse kampioen Ludogorets.

De 26-jarige Witry kwam een jaar geleden over van het Zweedse Djurgardens IF en slaagde er niet in een vaste basisspeler te worden in Alkmaar. Hij speelde vorig seizoen 28 wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij één doelpunt maakte. Hij scoorde bij zijn debuut tegen sc Heerenveen. Dit seizoen liet trainer Pascal Jansen hem twee keer invallen in de competitie.