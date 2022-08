Sébastien Haller heeft in een interview met ESPN voor het eerst uitgebreid verteld over de afgelopen maanden. Daarin werd teelbalkanker bij hem geconstateerd, waarna hij daarvoor werd behandeld. De spits, die deze zomer Ajax verruilde voor Borussia Dortmund, kijkt uit naar zijn rentree op het veld.

"Ik voel me goed. Ik train inmiddels veel in de gym en zit daar al op het niveau van een paar maanden geleden. Hopelijk kan ik dit volhouden", vertelt de 28-jarige Haller.

Het is inmiddels anderhalve maand geleden dat de tumor ontdekt werd bij Haller, die op dat moment net door Dortmund was gecontracteerd voor een bedrag van 31 miljoen euro. "Ik voelde me prima toen ik bij Dortmund tekende. Maar een paar dagen later was ik niet helemaal fit, ik voelde iets in mijn buik."

"De volgende ochtend om 9.00 uur had ik al een scan en binnen 24 uur volgden veel meer onderzoeken en wisten ze dat het een tumor was. Het ging heel snel, het was schrikken. Het zwaarste was om het aan mijn naasten te vertellen."

Na een operatie werd duidelijk dat het om een kwaadaardige tumor ging. De Ivoriaans international moest chemotherapie ondergaan. "Ik vond het in eerste instantie vooral vervelend voor de club. Ik dacht: ik ben hier pas tien dagen en ik kan niet spelen. Dit is geen goede deal. Maar ja, ik besef nu ook dat ik er niets aan kan doen."

Sébastien Haller werd eind juni geopereerd. Foto: @HallerSeb

'Ik lag vijf dagen aan het infuus'

De aanvaller, die afgelopen seizoen met 21 doelpunten voor Ajax topscorer werd van de Eredivisie, onderging zware behandelingen. "Ik lag vijf dagen lang 24 uur aan het infuus en kon niet bewegen. Ik verloor veel spierkracht en fitheid."

Ondertussen kwamen er veel steunbetuigingen, wat Haller goed deed. "Dat was emotioneel, ik had dit niet verwacht van de voetbalwereld. Het geeft mij extra motivatie om door te gaan."

Inmiddels denkt Haller al aan een rentree, al noemt hij geen specifiek moment. "Het eerste doel is om weer op het veld te staan. En vervolgens hoop ik een doelpunt te maken voor de 'Gelbe Wand' (de tribune met de fanatieke aanhang van Dortmund, red.). Dat zal een emotioneel moment zijn."