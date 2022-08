Clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie hebben alleen vandaag nog de kans om spelers vast te leggen. In de nacht van woensdag op donderdag sluit de transfermarkt. Daarmee is Nederland er vroeg bij.

In de meeste landen, waaronder Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje, hebben clubs een dag langer de tijd om spelers aan te trekken. Wel is het zo dat in Duitsland de deadline donderdag al om 18.00 uur is. In Italië is dit twee uur later.

De KNVB probeerde de deadline nog te verplaatsen toen werd geconstateerd dat de clubs uit de buitenlandse topcompetities een dag langer de tijd hebben om aankopen te doen, maar kreeg nul op het rekest bij de FIFA.

De Nederlandse clubs kunnen hierdoor donderdag geen vervanger kopen of huren als een kapitaalkrachtige club uit bijvoorbeeld Engeland een niet te weigeren bod uitbrengt op een speler. Wel is het nog mogelijk om transfervrije spelers te strikken.

De liefhebbers van transfernieuwtjes worden door deze situatie getrakteerd op twee Deadline Days, zoals dat in 2020 ook al het geval was. Toen ging in Nederland de markt een dag later dicht dan in de meeste andere landen.

Gaat Memphis Depay FC Barcelona nog verlaten? Gaat Memphis Depay FC Barcelona nog verlaten? Foto: Pro Shots

Meeste markten sluiten in nacht van donderdag op vrijdag

In de meeste Europese competities sluit de markt in de nacht van donderdag op vrijdag. Er is een aantal uitzonderingen. Belgische clubs mogen bijvoorbeeld nog tot en met 6 september spelers vastleggen. In Griekenland sluit de markt pas op 15 september en in Israël mogen clubs nog vier weken spelers inlijven.

Er zijn ook enkele Europese landen waar de markt al weken potdicht zit. Letse clubs mogen zelfs al sinds 16 juli geen nieuwe spelers contracteren.