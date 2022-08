Ruud van Nistelrooij is er blij mee dat PSV ermee bezig is Anwar El Ghazi binnen te halen. De trainer van de Eindhovenaren ziet in de oud-Ajacied een zeer welkome aanvulling op zijn selectie.

"Het ziet er heel goed uit. Hij is nog niet hier en het is nog niet officieel, maar hopelijk snel wel. Hij kan voorin op drie posities uit de voeten, dat is een groot voordeel", zei Van Nistelrooij dinsdag op zijn persconferentie.

"We hebben voorin goede jonkies die het goed doen, maar aanvallers met iets meer ervaring zijn zeker welkom, zeker ook gezien het programma dat gaat komen."

El Ghazi ligt nog voor een jaar vast bij Aston Villa, waar hij geen toekomst meer heeft. De tweevoudig Oranje-international begon zijn loopbaan bij Ajax en kwam verder uit voor Lille OSC en Everton.

De komst van El Ghazi geeft Van Nistelrooij meer opties voorin. De PSV-coach kan momenteel niet beschikken over aanvoerder Luuk de Jong, Noni Madueke en Yorbe Vertessen, die allemaal geblesseerd zijn.

Anwar El Ghazi speelde in de beginjaren van zijn carrière voor Ajax. Foto: Pro Shots

'Hoop dat Gakpo blijft'

Van Nistelrooij werd verder gevraagd naar de situatie van Cody Gakpo. De sterspeler wordt al weken in verband gebracht met een vertrek. Manchester United, Southampton, Everton, Wolverhampton Wanderers en Leeds United zouden allemaal voor hem in de markt zijn.

"Ik hoop dat hij blijft", herhaalde Van Nistelrooij nog maar eens. "Of het zo zal zijn, weet ik niet. We weten allemaal wat hij kan toevoegen aan ons team en hoe belangrijk hij kan zijn voor onze doelen."

PSV speelt woensdag, de dag waarop de transfermarkt in Nederland sluit, om 18.45 uur thuis tegen FC Volendam. De wedstrijd zou eigenlijk ruim een week geleden worden gespeeld, maar werd verschoven vanwege het Europese programma van PSV.

Met FC Twente-Excelsior (woensdag om 21.00 uur) en AZ-NEC (donderdag, 20.00 uur) staan er nog twee midweekse Eredivisie-duels op het programma. Ook die wedstrijden werden wegens Europees voetbal verplaatst.