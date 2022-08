Bournemouth heeft dinsdag trainer Scott Parker ontslagen. De oud-middenvelder wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte seizoenstart van de promovendus, met als dieptepunt de 9-0-nederlaag tegen Liverpool van zaterdag.

De 41-jarige Parker werd begin vorig seizoen aangesteld door Bournemouth en leidde de club naar promotie. De ploeg van voormalig Feyenoord-verdediger Marcos Senesi begon met een 2-0-overwinning op Aston Villa in de Premier League, maar verloor daarna met 0-3 van Arsenal, met 4-0 van Manchester City en dus met 9-0 van Liverpool.

Bournemouth staat nu zeventiende met drie punten en een doelsaldo van twee voor en zestien tegen. Gary O'Neil, die al deel uitmaakte van de trainersstaf, neemt voorlopig op interimbasis de taken van Parker waar. Bournemouth gaat op zoek naar een permanente vervanger.

Bournemouth-eigenaar Maxim Demin benadrukt dat hij Parker dankbaar is voor zijn werk en in het bijzonder de promotie van vorig seizoen. "Maar om als team en als club vooruitgang te blijven boeken, moeten we strategisch op één lijn zitten", vertelt Demin op de website van de club.

Parker is de eerste trainer die dit seizoen is ontslagen in de Premier League. De achttienvoudig Engels international, die speelde voor clubs als Chelsea, Tottenham Hotspur en Newcastle United, was eerder trainer van Fulham. Bij de Londense club werd hij na de degradatie in 2021 ontslagen.