FC Groningen heeft dinsdag spits Florian Krüger aangetrokken. De 23-jarige Duitser komt over van Arminia Bielefeld, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de Bundesliga. FC Emmen haalde dinsdag met Ahmed El Messaoudi een oud-speler van FC Groningen terug naar de Eredivisie.

Krüger tekent in Groningen voor vier jaar, met een optie op een extra seizoen. Hij speelde vorig seizoen 27 wedstrijden in de Bundesliga, waarin hij één keer scoorde. In de jaren daarvoor kwam de aanvaller in de 2. Bundesliga uit voor FC Erzgebirge Aue. Op het tweede niveau van Duitsland kwam de oud-jeugdspeler van Schalke 04 tot 86 wedstrijden, 20 goals en net zo veel assists.

"Florian is een multifunctionele aanvaller, die als spits, om een diepe spits heen en eventueel ook vanaf de zijkanten kan spelen", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen. "Hij is dynamisch, behoorlijk snel en kan goed afwerken."

Fledderus en FC Groningen-trainer Frank Wormuth probeerden Krüger eerder al aan te trekken toen ze samen bij Heracles Almelo werkten. "Hij kwam nu opnieuw op de radar en daarop hebben wij heel snel geschakeld. Het is een kwestie van timing geweest", vertelt Fledderus.

Mogelijk geldt Krüger als vervanger van Jørgen Strand Larsen. FC Groningen heeft in de afgelopen weken een aantal miljoenenbiedingen op de spits afgeslagen. De transfermarkt in Nederland sluit woensdag om middernacht.

El Messaoudi past bij onze manier van spelen

El Messaoudi speelde in Nederland al voor Fortuna Sittard (2018/2019) en vervolgens twee seizoenen bij FC Groningen. Afgelopen seizoen was de middenvelder actief voor het Turkse Gaziantep FK en nu gaat hij dus naar FC Emmen. De voormalig Belgisch jeugdinternational en tweevoudig international van Marokko tekent voor een seizoen bij de Drentse club met een optie voor nog een seizoen.

"Met Ahmed voegen we een veelzijdige middenvelder toe aan de selectie", zegt voorzitter Ronald Lubbers op de website van FC Emmen. "Hij kan op alle posities op het middenveld uit de voeten en past bij onze manier van spelen."

De 27-jarige El Messaoudi is al de tiende zomerse versterking voor het gepromoveerde FC Emmen, dat vier punten pakte in de eerste vier Eredivisie-speelronden van dit seizoen.