Nadat ze niet was geselecteerd voor het EK had Shanice van de Sanden niet verwacht dat ze snel zou terugkeren bij de Oranjevrouwen. Maar maandag stond de ster van het EK van 2017 met haar kenmerkende lach op het trainingsveld in Zeist. De rasoptimist mag de nieuwe bondscoach Andries Jonker laten zien dat ze in Oranje thuishoort. "Ik kan wat extra's brengen."

Op weg naar de training van haar club Liverpool belde Van de Sanden met haar moeder. Het was 24 augustus, de dag van de bekendmaking van de eerste selectie van Jonker. Van de Sanden was met de nodige zenuwen opgestaan.

"Ik zei: 'Mam, ik heb kriebels in mijn buik, ik ben best wel zenuwachtig'. 'Het komt echt wel goed, schat, je zit lekker in je vel en je doet het goed bij je club. Ik ga ervan uit dat je erbij zit'." Met die woorden van haar moeder stapte ze het trainingsveld op.

Nietsvermoedend pakte Van de Sanden na de training haar telefoon er weer bij. "Ik had allemaal berichtjes van de meiden hier bij Oranje ontvangen. 'Wat fijn dat je er weer bij bent! Ik kan wel huilen dat je terug bent!' Toen heb ik zelf ook een traantje gelaten."

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

De terugkeer Van de Sanden was de opvallendste keuze van Jonker bij de samenstelling van zijn eerste selectie, die uit maar liefst 26 speelsters bestaat. De 29-jarige rechtsbuiten werd door de vorige bondscoach Mark Parsons niet opgeroepen voor het EK, mede omdat ze weinig speelde bij haar toenmalige club VfL Wolfsburg.

Bij haar nieuwe club Liverpool komt ze wel veel aan spelen toe, al is dat tot dusver alleen in de voorbereiding geweest. Voor Jonker was dat genoeg om haar een uitnodiging te sturen voor de oefeninterland tegen Schotland (vrijdag) en de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland (volgende week dinsdag).

Bij de Oranjevrouwen stonden maandag alle schijnwerpers op Shanice van de Sanden gericht. Bij de Oranjevrouwen stonden maandag alle schijnwerpers op Shanice van de Sanden gericht. Foto: Pro Shots

Van de Sanden eist alle aandacht op

De rentree van Van de Sanden in Zeist ging niet onopgemerkt voorbij. Met een brede grijns op het gezicht en een duim in de lucht poseerde ze voor de camera's toen ze het veld betrad. Dat deed ze veel later dan haar ploeggenoten. Ze trainde niet mee, omdat ze zaterdag een oefenwedstrijd had gespeeld met Liverpool en daarvan moest herstellen. Vervolgens trok ze alle aandacht van de pers.

"Het voelt goed om terug te zijn", zei ze. Ze benadrukte dat ze geen vreugdesprongetje had gemaakt toen Parsons werd ontslagen na het teleurstellend verlopen EK, waarop Oranje als titelverdediger roemloos ten onder ging in de kwartfinales.

Sterker nog: Van de Sanden stuurde Parsons een bericht om hem het beste voor de toekomst te wensen. "Ik heb niks tegen hem. Ik vind hem juist een heel mooi mens. Je bent coach en je moet spelers teleurstellen. Dat hoort bij zijn werk."

Van de Sanden snapte zelfs waarom ze niet was geselecteerd voor het EK. Ze keek na het slechte nieuws van Parsons in de spiegel. "Ik zag een Sjaan die minder minuten had gemaakt dan de afgelopen jaren. Ik kon me daarom vinden in zijn keuze. Het was een grote teleurstelling, maar je moet niet te lang in een teleurstelling blijven hangen."

Van de Sanden was als toeschouwer op het EK in Engeland. Van de Sanden was als toeschouwer op het EK in Engeland. Foto: Pro Shots

Als fan naar het EK in Engeland

Van de Sanden ging daarom 'gewoon' naar Engeland om alle EK-wedstrijden van Nederland als fan in het stadion te bekijken. Ze wilde ook haar voormalige ploeggenoten steunen. Het was volgens Van de Sanden een van de redenen waarom ze nog in de selectie thuishoorde. In De Telegraaf zei ze tijdens het EK dat Parsons had onderschat hoe goed ze in de groep lag.

Dat laatste kwam tijdens het slecht verlopen EK goed uit. "Ik heb veel contact met de meiden gehad. Als sommige meiden het even zwaarder hadden, stuurden ze een appje of belden we even. Ik zei net aan tafel: 'Ik merkte dat ik daar ook helemaal in de wedstrijd zat'.

"Als Daan (Daniëlle van de Donk, red.) op de grond lag, riep ik: 'Daan kom op, we hebben je nodig!' De mensen op de tribune keken me gek aan. Ik had helemaal niet het gevoel dat ik geen onderdeel van het team was."

Van de Sanden voelt zich herboren na haar overstap naar Liverpool. Van de Sanden voelt zich herboren na haar overstap naar Liverpool. Foto: Getty Images

'Ben een heel gelukkig mens'

In de tussentijd rondde Van de Sanden haar terugkeer bij Liverpool af, de club waarvoor ze van 2016 tot 2017 ook al uitkwam. De rechtsbuiten hoopt bij 'The Reds' een nieuwe start te maken, nadat ze bij haar vorige clubs VfL Wolfsburg en Olympique Lyonnais voornamelijk bankzitter was. Bij de Oranjevrouwen kon ze ook nooit tippen aan haar niveau op het gouden EK van 2017.

"Ik voel me herboren. Ik ben een heel gelukkig mens op dit moment", zegt Van de Sanden. "Mijn handelingssnelheid is de afgelopen jaren naar beneden gegaan. Ik moet nog stappen maken, ik ben er nog niet. Maar je moet ergens beginnen." Zo gloort alsnog een mijlpaal voor Van de Sanden. Ze heeft nog vijf wedstrijden te gaan tot de magische grens van honderd interlands.

Dat jubileumaantal zal ze niet cadeau krijgen van Jonker. "Als je vijf jaar geleden de beste was, heb je daar vandaag niks aan", zei hij maandag. "Dat geldt niet alleen voor Shanice, maar voor iedereen. Het gaat om het hier en nu in topsport. Ze is zeker niet toegevoegd met de gedachte: laten we haar maar nemen. De komende dagen moet ze afdwingen dat ze erbij hoort."

Van de Sanden gaat die uitdaging ondanks haar vedettestatus niet uit de weg. "Ik weet dat ik wat extra's kan brengen in de kleedkamer en op het veld", zegt ze vol zelfovertuiging. Een opleving op het veld is nodig voor Van de Sanden om ook de komende maanden zeker te zijn van een plek in Oranje.