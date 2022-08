Wout Weghorst blijft goed presteren bij zijn nieuwe club Besiktas. De van Burnley gehuurde aanvaller had maandag in de Turkse Süper Lig met een goal en een assist een groot aandeel in de 3-1-zege van zijn ploeg op Sivasspor.

Weghorst gaf in de twaalfde minuut de assist op de openingsgoal van de Congolese spits Jackson Muleka. Na een half uur nam de Nederlander zelf de 2-0 voor zijn rekening. Na een goede voorzet van de Franse rechtsback Valentin Rosier kopte Weghorst hard raak.

Met zijn tweede doelpunt van de avond zorgde Muleka nog voor rust voor de beslissing. De eretreffer van Sivasspor, gemaakt door Dia Saba, viel pas in de slotminuten.

Vorig weekend maakte Weghorst tegen Fatih Karagümrük zijn eerste competitiedoelpunt voor Besiktas. In zijn eerste twee wedstrijden was de veertienvoudig Oranje-international al goed voor twee assists.

Besiktas nam dankzij de zege de koppositie in handen, met tien punten uit vier duels. Gaziantep FK heeft eveneens tien punten, maar een minder doelsaldo.

