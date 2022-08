Heracles Almelo is maandag in de Keuken Kampioen Divisie op het nippertje ontsnapt aan de eerste nederlaag van het seizoen. De gedegradeerde club had een treffer in blessuretijd nodig om MVV op 2-2 te houden. Willem II kwam uit bij Jong FC Utrecht niet verder dan 0-0.

Heracles begon het seizoen met ruime overwinningen op ADO Den Haag (4-0), Jong FC Utrecht (0-3) en Jong PSV (0-3). MVV bleek van een andere orde en bezorgde de Almeloërs in de twintigste minuut de eerste tegengoal.

Voordat Jarne Steuckers tot scoren kwam, was er al een doelpunt van Sven Blummel afgekeurd wegens buitenspel, al werd uit de beelden niet duidelijk of die beslissing terecht was.

Toen Nicky Souren na ruim een uur spelen met een geplaatst schot voor de 0-2 tekende, leek een stunt in de maak. Dankzij Emil Hansson kwam Heracles toch nog terug. De Zweed maakte een kwartier voor tijd uit een scrimmage de aansluitingstreffer en schoot in de tweede minuut van de blessuretijd op fraaie wijze de 2-2 binnen.

Desondanks is Heracles niet langer medekoploper in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer John Lammers heeft twee punten minder dan PEC Zwolle en FC Eindhoven, de enige ploegen die na vier speelrondes nog geen steek hebben laten vallen.

Willem II, dat net als Heracles en PEC vorig seizoen nog in de Eredivisie speelde, liet dure punten liggen. Op bezoek bij het nog puntloze Jong FC Utrecht kwam de huidige nummer tien van de ranglijst niet verder dan 0-0. Daniel Crowley raakte in de slotfase namens Willem II de lat.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie