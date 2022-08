Ajax-trainer Alfred Schreuder baalt van de transfersoap rond Antony, die hard op weg is naar Manchester United. De Braziliaan kwam niet meer in actie voor Ajax na de concrete interesse van United, tot ergernis van Schreuder.

Antony gaf eerder bij Schreuder aan zich niet meer volledig te kunnen focussen op Ajax. De aanvaller miste daarom de gewonnen duels met Sparta Rotterdam (0-1) en FC Utrecht (0-2). "Ik heb er met hem over gesproken", zei de Ajax-coach maandagavond in het programma Rondo.

"Ik snap dat je een dag of twee teleurgesteld bent, maar op een gegeven moment ben je ook een professional. Dan ga ik maar verder met de jongens die wel bij de training zijn", vervolgde Schreuder, die ook baalt dat hij vlak voor de transferdeadline een basisspeler kwijtraakt. De trainer vraagt zich af of Ajax wel goed heeft gehandeld in deze kwestie.

"Het is zonde dat het gebeurt. Persoonlijk vind ik het gewoon slecht dat dit kan gebeuren binnen onze organisatie. Als je Ajax bent, is het gewoon slecht dat dit gebeurt. Ik ben er boos over. Dan denk ik: waar zijn we mee bezig? Wat me het meest frustreert? Het gaat om het totaalplaatje. Dat frustreert je als trainer."

Trainer Alfred Schreuder: 'Slecht dat dit kan gebeuren bij Ajax' Trainer Alfred Schreuder: 'Slecht dat dit kan gebeuren bij Ajax' Foto: Getty Images

Ihattaren waarschijnlijk niet in Champions League-selectie

Schreuder ging maandagavond ook in op de situatie van Mohamed Ihattaren. De aanvallende middenvelder maakt door privéproblemen momenteel geen deel uit van de selectie. De coach liet weten dat Ihattaren waarschijnlijk niet wordt ingeschreven voor de Champions League.

"Er is eigenlijk niet zoveel nieuws te melden. Het verhaal is bekend, het ligt ook een beetje bij de club en bij Mo. Ik heb begrepen dat er deze week weer een gesprek is", zei Schreuder, die in de voorbereiding nog enthousiast was over Ihattaren.

"Hij deed het ook goed, het ging toen super. Het was hartstikke mooi om te zien hoe hij groeide. Ik denk dat alle voetballiefhebbers teleurgesteld zijn. Hijzelf ook."

Ajax maakte enkele weken geleden bekend dat Ihattaren op individuele basis traint om zijn conditie op peil te houden.