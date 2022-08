Na de flop met Mark Parsons hadden de spelers van de Oranjevrouwen behoefte aan duidelijkheid. Met Andries Jonker als nieuwe bondscoach hebben de internationals precies gekregen wat ze wilden, bleek maandag op de eerste werkdag van de veeleisende Amsterdammer. "Bij Andries merk je dat hij een Nederlander is."

Tijdens zijn eerste bespreking maakte Jonker direct een statement naar de Oranjevrouwen. Niet alleen wilde hij dat de speelsters binnen en buiten het veld altijd een eenheid zijn, maar ook zei hij dat de speelsters harder moeten gaan trainen om terug te keren aan de wereldtop. Hij zei het op zijn kenmerkende manier: direct, duidelijk en zonder al te veel opsmuk.

Het klonk Sherida Spitse allemaal als muziek in de oren. "Als je niet mee wilt in zijn proces, dan is daar de deur, zei hij bij wijze van spreken", vertelde de recordinternational na afloop van de eerste training van Jonker. "Misschien is het wat old school, maar ik houd er wel van. En we zijn wel het Nederlands elftal, hè. Ik denk dat we het ook wel nodig hadden."

De mismatch met Parsons was vooral ingegeven door de grote cultuurbotsingen tussen de Brit en de Nederlandse speelsters. De internationals klaagden tijdens en na afloop van het teleurstellend verlopen EK in Engeland over de lange en onduidelijke besprekingen van de praatgrage Parsons. Ook viel zijn verdedigende tactiek niet in goede aarde. Na de uitschakeling in de kwartfinales werd hij begin deze maand ontslagen.

Spitse wilde maandag weinig meer kwijt over de ongelukkige periode onder Parsons, die bijna een jaar duurde. Zij was als lid van de spelersraad betrokken bij de evaluatie met directeur Jan Dirk van der Zee, die binnen de KNVB over het vrouwenvoetbal gaat en Parsons drie weken na het toernooi op straat zette.

"We hebben gezegd wat we hebben gemist en wat er beter kon. Wij geven onze mening, maar de KNVB neemt een besluit. Ik snap dat jullie heel graag de details willen horen, maar dat is iets tussen ons en de KNVB. Het heeft nu ook geen zin meer om oude koeien uit de sloot te halen."

Parsons en Jonker 'totaal' andere personen

Shanice van de Sanden had het ontslag van Parsons niet aan zien komen. De rechtsbuiten werd door de Brit niet geselecteerd voor het EK, maar was tijdens het toernooi wel nauw betrokken bij het team en miste als toeschouwer bijna geen wedstrijd in Engeland. "Ik heb wel gezien dat niet iedereen even blij met hem was. Maar ik had gedacht dat hij er nog zou zijn."

Van de Sanden zegt niet gejuicht te hebben toen bekend werd dat Parsons was ontslagen. "Mensen kunnen wat van hem vinden als coach, maar ik vind hem een heel mooi mens. Ik heb hem nog een appje gestuurd en gezegd: 'je hebt me niet geselecteerd, maar ik ben helemaal niet boos en wens je het beste voor de toekomst'. Ik heb niks tegen hem. Je bent coach en je moet spelers teleurstellen. Dat hoort bij zijn werk. Nee, ik heb geen vreugdedansje gemaakt."

Spitse ziet dat Parsons en Jonker "twee totaal verschillende personen" zijn. Dat kwam dus tijdens de eerste bespreking al naar voren, erkende ook Van de Sanden. "Mark was geen Nederlander, dus dat was wennen. Bij Andries merk je dat hij een Nederlander is. Dit is het en dat moet je doen."

Jonker benadrukte dat hij gewoon zichzelf is en niet heeft gekeken naar de tijd onder Parsons. "Ik ben niet van plan om iets te zeggen over de periode voor mij, want ik ben er niet bij geweest. Ik weet niet wat er allemaal beter kon. Ik heb met een aantal speelsters en stafleden uitgebreid gesproken en daaruit ontstaat een beeld waar ik mijn voordeel mee kan doen. Wat blijft er dan over? Zeggen wat ik vind."

Jonker liet in het midden of hij blij was met de uitspraken van de speelsters dat ze zijn directe manier van praten waarderen. "Dat is ook weer een verwijzing naar het verleden. Ik ben blij dat ze willen, want dat bevestigt dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Of ze mij duidelijk vinden, daar gaat het niet zozeer om."

Oranjevrouwen moeten 'keihard aan het werk'

Een van de belangrijkste opdrachten die Jonker meegaf aan de speelsters is dat ze meer inhoud moeten gaan kweken om de achterstand met de toplanden in te lopen. Drie jaar geleden haalde Nederland nog de WK-finale, maar de Europees kampioen van 2017 is voorbijgestreefd door onder meer Frankrijk, Spanje, Duitsland en Engeland, dat onder Sarina Wiegman de Europese titel veroverde.

"We moeten keihard aan het werk om richting de absolute top te gaan", vindt ook Spitse. "We moeten op alle gebieden top zijn: niet alleen in het voetballende gedeelte, maar nog meer in het fysieke gedeelte. Daar hoort hard trainen bij. Er kunnen nog wel wat procentjes bij. Dat vinden we allemaal."

Volgens Spitse moeten de speelsters niet alleen bij het Nederlands elftal, maar ook bij hun clubs meer van zichzelf eisen. "Ben ik waar ik wil? Ben ik tevreden? Of wil ik meer? Die vragen moet eenieder zichzelf elke dag gaan stellen. Of ik bij mijn club Ajax harder ben gaan trainen? Bij mij zit er altijd een tandje bij."

Spitse voelde maandag aan haar benen dat er een nieuw tijdperk in Zeist is aangebroken. De positiespelletjes waren nogal "pittig", zei ze. Het zal hard nodig zijn om Nederland terug te laten keren naar de wereldtop. Daarvoor zullen de Oranjevrouwen zich eerst moeten kwalificeren voor het WK van volgend jaar. Dinsdag volgt in Utrecht de cruciale kwalificatiewedstrijd tegen IJsland. Vrijdag beleeft Jonker zijn debuut in het oefenduel met Schotland.