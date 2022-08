Southampton heeft zich gemeld bij PSV om te praten over een transfer van Cody Gakpo, melden VI en het Eindhovens Dagblad maandagavond. De Premier League-club zou bereid zijn 40 miljoen euro te betalen voor de aanvaller.

Van een officieel bod van Southampton zou nog geen sprake zijn. De Engelse club heeft volgens de berichtgeving informeel laten weten dat het tussen de 35 en 40 miljoen euro wil betalen voor Gakpo.

PSV zou geen genoegen nemen met een dergelijke transfersom en wil minimaal 50 miljoen euro ontvangen voor Gakpo. Eerder deze zomer schijnt PSV al een bod van Nottingham Forest van ongeveer 25 miljoen euro te hebben geweigerd.

Southampton staat momenteel dertiende in de Premier League. Het is onbekend of Gakpo zelf interesse heeft in een overstap naar 'The Saints'. De Oranje-international wordt de laatste weken vooral in verband gebracht met een transfer naar het Manchester United van coach Erik ten Hag.

'Er zijn meerdere transferopties'

Gakpo gaf zondag al aan dat meerdere clubs interesse in hem hebben. "Het worden hectische dagen", zei de aanvaller na de 1-6-zege op Excelsior in gesprek met ESPN.

"Er is interesse, maar ik heb altijd gezegd dat het hele plaatje moet kloppen. Het is een beetje een puzzel. Het is geen straf om bij PSV te blijven. Er zijn meer opties, zeker. Ik hoor het allemaal wel."

Gakpo staat dit Eredivisie-seizoen al op drie treffers in drie wedstrijden. De 23-jarige aanvaller ligt momenteel tot medio 2026 vast in Eindhoven.