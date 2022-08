Feyenoord heeft zich maandag versterkt met linksback Frederik André Bjørkan. De 24-jarige Noor komt op huurbasis over van Hertha BSC. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen.

Na Marcos López is Bjørkan de tweede nieuwe linksback die Feyenoord deze transferzomer aantrekt. In totaal heeft de Rotterdamse club al veertien nieuwe spelers gehaald deze transferperiode.

Bjørkan gaat bij Feyenoord met rugnummer 5 spelen. "Voor mijn komst heb ik met Marcus Pedersen en Fredrik Aursnes over Feyenoord gesproken en zij vertelden enkel warme en positieve verhalen over de club, het stadion en supporters", zo laat hij weten op de site van Feyenoord.

De verdediger was zaterdag toeschouwer bij het thuisduel met FC Emmen (4-0). "De geweldige atmosfeer was afgelopen zaterdag goed voelbaar en ik hoop dit snel op het veld te mogen ervaren. Ik voel me klaar om te spelen en een bijdrage te leveren aan dit team."

Bjørkan debuteerde in april 2016 in het eerste elftal van FK Bodø/Glimt en kwam in totaal tot 136 officiële wedstrijden voor de Noorse club. Afgelopen januari verkaste de zesvoudig international naar Hertha BSC, waarvoor hij in een half seizoen tien officiële wedstrijden speelde.