Kiki Musampa gaat aan de slag als assistent van bondscoach Erwin van de Looi bij Jong Oranje, zo heeft de KNVB maandag bekendgemaakt. De 45-jarige oud-Ajacied is de opvolger van Stijn Schaars.

Musampa gaat de functie bij de KNVB combineren met zijn werkzaamheden als hoofdtrainer van Jong FC Volendam. Met Jong Oranje werkt hij toe naar het EK van volgend jaar in Roemenië en Georgië.

Musampa brak in de jaren negentig door bij Ajax. De middenvelder won met de Amsterdammers in 1995 de Champions League, de Europese Super Cup en de wereldbeker voor clubs. Hij speelde 25 interlands voor Jong Oranje, maar tot een debuut in het 'grote' Oranje kwam het niet.

Na zijn periode bij Ajax speelde Musampa voor Girondins de Bordeaux, Málaga, Atlético Madrid, Manchester City, Trabzonspor, AZ, FC Seoul en Willem II. Als trainer deed hij ervaring op in de jeugd van Ajax en Almere City FC.

Musampa sluit volgende maand als assistent-coach aan bij Jong Oranje, dat de oefencampagne richting het EK begint met wedstrijden tegen België en Roemenië.

Zijn voorganger Schaars (38) werkt in de jeugdopleiding van PSV. Hij was een jaar lang assistent van Van de Looi.