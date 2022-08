Vivianne Miedema mist maandag de eerste training van de Oranjevrouwen onder de nieuwe bondscoach Andries Jonker. De spits van Arsenal heeft problemen met haar vlucht vanuit Engeland.

Nederland bereidt zich deze week voor op de duels met Schotland en IJsland. De ploeg van Jonker oefent vrijdag in Zwolle tegen de Schotten, waarna dinsdag in Utrecht het WK-kwalificatieduel met IJsland op het programma staat. Bij winst plaatst Oranje zich voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland.

Er staan maandagmiddag achttien spelers op het trainingsveld bij Oranje, waaronder drie keepers. Merel van Dongen is niet van de partij. De verdediger van Atlético Madrid is niet fit genoeg.

"Flink balen dit", reageert Van Dongen op Twitter. "Gelukkig ben ik hard op weg qua herstel en ziet het ernaar uit dat ik snel terug zal zijn. Even geduld dus."

Doorn vervangt Van Dongen

Jonker heeft Lisa Doorn opgeroepen als vervanger voor Van Dongen. De 22-jarige verdediger van Ajax debuteerde vorig jaar in Oranje, maar behoorde deze zomer niet tot de EK-selectie van bondscoach Marc Parsons, die drie weken geleden werd ontslagen.

Het was al bekend dat Lieke Martens niet meedoet tegen Schotland en IJsland. De 29-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain is nog niet voldoende hersteld van een voetblessure.

Onder anderen aanvaller Shanice van de Sanden en Kika van Es keerden terug in de selectie van Oranje nadat zij ontbrak op het EK in juli.