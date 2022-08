Ron de Roode is op 57-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden, zo meldt ADO Den Haag maandag. De aanvaller speelde van 1982 tot 1989 meer dan tweehonderd wedstrijden voor de Haagse club, die toen FC Den Haag heette.

De Roode maakte in 1986 deel uit van het iconische elftal van FC Den Haag, dat onder leiding van Rob Baan ongeslagen kampioen werd van de Eerste Divisie. Hij maakte dat seizoen liefst zestien competitiedoelpunten. In de Eredivisie was De Roode van 1986 tot 1988 negen keer trefzeker voor de Hagenaars.

De Roode speelde in 1987 mee in de KNVB-bekerfinale van FC Den Haag tegen Ajax. Hij kwam in de 68e minuut in het veld in de eindstrijd, die Ajax na verlenging met 2-4 won in het Zuiderparkstadion in Den Haag. Een seizoen later speelde de geboren Leidenaar met FC Den Haag in het Europacup II-toernooi en scoorde hij tegen het Zwitserse Young Boys.

Na zijn jaren in Den Haag kwam De Roode van 1989 tot 1991 in de Eredivisie uit voor Willem II. Daarna was hij in de Eerste Divisie actief voor Telstar.

In 1995 zette De Roode op dertigjarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan. Hij was daarna nog jarenlang trainer bij diverse amateurclubs in Leiden en omgeving.