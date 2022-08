De KNVB is een vooronderzoek gestart naar de FC Utrecht-supporters die Ajax-speler Brian Brobbey zondag racistisch bejegend zouden hebben. De aanklager vraagt verklaringen op van de betrokken partijen en kijkt of FC Utrecht iets te verwijten valt, meldt de voetbalbond maandag.

De KNVB zal laten meewegen of de club de daders weet op te sporen en ze voordraagt voor een landelijk stadionverbod. "Ons standpunt over racisme is helder: dit hoort niet thuis in het voetbal", zo luidt de verklaring.

Tijdens de wedstrijd stapten ploeggenoten van Brobbey naar scheidsrechter Danny Makkelie, die de stadionspeaker liet omroepen dat het afgelopen moest zijn met discriminerende spreekkoren.

"Er wordt gekeken naar wie de apengeluiden maakten tijdens de wedstrijd", zegt de persvoorlichter van de KNVB. "Het is moeilijker om daders van spreekkoren te straffen omdat op beeld niet goed te achterhalen is wie wat roept."

Eerder dit jaar kregen vier supporters van MVV een stadionverbod van twintig jaar na racistische spreekkoren. In 2021 besloot het Openbaar Ministerie twee verdachten niet te vervolgen vanwege racistische leuzen tijdens FC Den Bosch-Excelsior.

FC Utrecht-directeur Thijs van Es gaf zondag aan dat de club de daders in kaart heeft gebracht. "Er zijn beelden van de individuen die apengeluiden hebben gemaakt en daar gaan we achteraan."

De vuurwerkbom die ontplofte tijdens het Eredivisie-duel FC Utrecht-Ajax (0-2). De vuurwerkbom die ontplofte tijdens het Eredivisie-duel FC Utrecht-Ajax (0-2). Foto: Pro Shots

Aanvalsplan tegen discriminatie en racisme

Bij de KNVB is er in 2020 een aanvalsplan gepubliceerd tegen discriminatie en racisme: Ons Voetbal Is Voor Iedereen. "Het is een soort gereedschapskist van twintig maatregelen waarmee we discriminatie en racisme willen voorkomen, signaleren en sanctioneren", zegt de persvoorlichter van de KNVB.

Een van de twintig maatregelen is een pilot die de KNVB is gestart. De voetbalbond test 'slimme technologieën' die ervoor kunnen zorgen dat daders beter opgespoord kunnen worden. "Door de nieuwe technologieën die nu getest worden zijn de daders beter vindbaar", laat de persvoorlichter weten.

Wanneer de technologieën echt ingezet kunnen worden voor opsporing van wangedrag van voetbalsupporters, is niet bekend.