Rashaan Fernandes mist de komende twee Eredivisie-wedstrijden van Go Ahead Eagles door een schorsing. De aanvaller kreeg zaterdag rood voor een kopstoot in het thuisduel met Sparta Rotterdam. SC Cambuur moet het twee duels doen zonder Jamie Jacobs, die zondag het veld moest verlaten na een overtreding op Jens Odgaard van AZ.

Fernandes accepteerde maandag het schikkingsvoorstel van de tuchtcommissie van de KNVB. Bij de schorsing zit ook nog een voorwaardelijke schorsing van een wedstrijd. De 24-jarige Fernandes, die afgelopen zomer Telstar verruilde voor Go Ahead, mist door de schorsing de thuiswedstrijd tegen Feyenoord van zaterdag en het uitduel met FC Volendam op vrijdag 9 september.

Fernandes kreeg zaterdag tegen Sparta tien minuten na rust rood na een opstootje met Shurandy Sambo, een verdediger van de Rotterdamse club. De twee stonden met de hoofden tegen elkaar, waarop Fernandes een kopstootbeweging maakte.

Na de wedstrijd bood Fernandes zijn excuses aan aan Sambo. Schuldbewust zei hij voor de camera van ESPN: "Het is sowieso rood, gewoon dom. Het is een les voor mij, dit zal niet meer gebeuren. De volgende keer lach ik gewoon als zoiets voorkomt."

Op het moment dat Fernandes rood kreeg, stond Go Ahead op een 0-1-achterstand en dat was ook de eindstand. De ploeg van trainer René Hake pakte dit seizoen nog geen punt en staat op de voorlaatste plaats in de Eredivisie.

Stand onderin de Eredivisie 14. RKC Waalwijk 4-3 (-1)

15. FC Utrecht 4-2 (-3)

16. Vitesse 4-1 (-9)

17. Go Ahead Eagles 4-0 (-7)

18. Fortuna Sittard 4-0 (-8)

Jacobs twee duels geschorst

Jacobs is naar aanleiding van zijn rode kaart in het duel met AZ voor drie duels geschorst, waarvan één voorwaardelijk. De middenvelder van Cambuur kwam na een uur spelen veel te laat in op Odgaard.

Scheidsrechter Rob Dieperink besloot de tackle in eerste instantie af te doen met geel, maar op advies van de VAR trok de arbiter even later de rode kaart. Daarna hield Cambuur met tien man langs stand tegen AZ, maar vlak voor tijd scoorde Jordy Clasie alsnog de 0-1 voor de bezoekers.

Door de schorsing kan Cambuur-trainer Henk de Jong tegen Ajax (zaterdag 3 september) en FC Groningen (zondag 11 september) geen beroep doen op Jacobs.