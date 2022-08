Pierre-Emerick Aubameyang is in de nacht van zondag op maandag overvallen in zijn huis in het Spaanse Castelldefels, bevestigt zijn club FC Barcelona aan persbureau AFP. De spits en zijn vrouw zouden daarbij lichtgewond zijn geraakt.

"Het gaat nu weer goed, maar hij is erg geschrokken", zegt een betrokkene van de club. De inbraak volgde enkele uren na de wedstrijd tussen FC Barcelona en Real Valladolid. Aubameyang zat in de selectie, maar kwam niet in actie in Camp Nou.

Volgens de krant El País werden de 33-jarige Aubameyang en zijn vrouw door ten minste vier mannen met een vuurwapen en een ijzeren staaf bedreigd en gedwongen de kluis te openen. Aubameyang zou met de ijzeren staaf zijn geslagen. De speler en zijn vrouw zijn naar verluidt lichtgewond geraakt.

De overvallers zouden sieraden uit de kluis hebben meegenomen en ervandoor zijn gegaan in een witte Audi A3. Een woordvoerder van de Catalaanse politie bevestigt dat er een overval is geweest in Castelldefels, maar wilde uit privacyoverwegingen geen namen noemen. "We zijn de zaak aan het onderzoeken en verzamelen informatie."

Twee maanden geleden zou Aubameyang ook al slachtoffer zijn geworden van een inbraak. Volgens de politie was er toen niemand thuis. De 73-voudig international van Gabon speelt sinds januari voor FC Barcelona.

Dieven proberen ook vaak toe te slaan tijdens de wedstrijden. Dat gebeurde in Barcelona eerder ook bij de woningen van Gerard Piqué, Ansu Fati, Jordi Alba, Samuel Umtiti en Philippe Coutinho.