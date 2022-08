Brian Brobbey heeft maandag een bloemetje ontvangen van FC Utrecht. De spits van Ajax werd zondag in de wedstrijd in Stadion Galgenwaard racistisch bejegend door een groepje fans van de thuisploeg.

De twintigjarige Brobbey zorgde in de blessuretijd van de eerste helft met een kopbal voor de 0-2. Terwijl de spits zijn doelpunt vierde, waren er duidelijk apengeluiden te horen. De wedstrijd werd niet onderbroken en Brobbey hoorde het zelf niet.

"Maar ik zat na afloop op mijn telefoon te kijken. Mijn broer zei: 'Ze maken apengeluiden.' Het doet me niet zoveel, het is hun probleem", vertelde hij aan ESPN. "Het is een belediging, maar ik trek me er niets van aan. Nogmaals: het boeit me niet."

Algemeen directeur Thijs van Es van FC Utrecht sprak na afloop schande van het gedrag van de desbetreffende supporters. Het bleef niet alleen bij apengeluiden; in de tweede helft legde scheidsrechter Danny Makkelie de wedstrijd stil, omdat er een vuurwerkbom in de buurt van het doel van Ajax-keeper Remko Pasveer tot ontploffing kwam.

"De vuurwerkgooier hebben we opgepakt", zei Van Es. "En de individuen die die dingen hebben geroepen, hebben we ook in beeld. Daar gaan we achteraan. We hebben de camera's om die personen in het zicht te krijgen."