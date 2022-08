Sean Klaiber keert na twee jaar terug bij FC Utrecht. De rechtsback komt over van Ajax en tekent een contract voor drie jaar bij de club uit de Domstad. Naar verluidt wordt er geen transfersom betaald.

De 28-jarige Klaiber kon bij Ajax niet op speeltijd rekenen. Devyne Rensch is de eerste keus op de rechtsbackpositie en Ajax haalde deze zomer Jorge Sánchez als diens concurrent. Daardoor belandde Klaiber al helemaal op een zijspoor.

Ajax nam Klaiber in oktober 2020 nog voor ruim 4 miljoen euro over van FC Utrecht. Toenmalig trainer Erik ten Hag kende de Nieuwegeiner nog uit zijn tijd als coach van de subtopper. Klaiber speelde in zijn eerste seizoen 22 officiële wedstrijden voor Ajax.

In de zomer van 2021 scheurde Klaiber zijn voorste kruisband, waardoor hij in het gehele seizoen 2021/2022 niet in actie kwam. Aangezien de drievoudig international van Suriname ook dit seizoen nog geen wedstrijd speelde, dateert zijn laatste officiële optreden voor Ajax van 16 mei 2021.

'Sean is hersteld van blessure en weer helemaal fit'

Bij FC Utrecht kan Klaiber snel zijn rentree maken in de Eredivisie. "Hij is volledig hersteld van zijn knieblessure en is weer helemaal fit. Hij is vastberaden om weer succesvol te zijn en zijn bijdrage te leveren aan het team", zegt technisch directeur Jordy Zuidam.

FC Utrecht is vertrouwd terrein voor Klaiber. Hij doorliep de jeugdopleiding van de Eredivisionist en kwam tussen 2014 en 2020 tot 153 officiële wedstrijden in de hoofdmacht. In de tweede helft van het seizoen 2014/2015 speelde Klaiber nog op huurbasis voor FC Dordrecht.

Waar Ajax na vier competitiewedstrijden nog zonder puntenverlies is, beleeft FC Utrecht een teleurstellend begin van het seizoen. De ploeg van trainer Henk Fraser won nog geen enkel Eredivisie-duel en staat met twee punten op de vijftiende plek.