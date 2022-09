Technisch directeur Frank Arnesen vertrekt bij Feyenoord, meldt de Rotterdamse club maandag. Het contract van de 65-jarige Deen is volgens Feyenoord "in goed overleg" ontbonden.

Arnesen, die de functie sinds januari 2020 bekleedde, was de afgelopen maanden uit de roulatie vanwege een zware bacteriële infectie in zijn knie. Hij had een verbintenis die in 2023 zou aflopen.

Het liefst had Arnesen zijn aflopende contract de komende maanden uitgediend, erkent hij op de clubsite. "Ik snap echter heel goed dat ze bij Feyenoord aan de verdere toekomst moeten denken. Niemand is nu eenmaal groter dan de club."

Onder Arnesen pakte Feyenoord geen enkele prijs. Wel bereikte de ploeg afgelopen seizoen de finale van de Conference League, waarin AS Roma met 1-0 te sterk bleek. De KNVB-bekerfinale tegen FC Utrecht in 2020 werd wegens de coronapandemie niet gespeeld.

Arnesen was eind 2020 bovendien verantwoordelijk voor het aanstellen van Arne Slot als hoofdtrainer. De oefenmeester startte in de zomer van 2021 als opvolger van Dick Advocaat aan zijn werkzaamheden in De Kuip.

Slot sprak op de persconferentie voorafgaand aan het Eredivisie-duel Go Ahead Eagles - Feyenoord (3-4) over zijn aanstelling door Arnesen. "Ik ben Frank heel, héél dankbaar dat hij me bij deze fantastische club hoofdtrainer gemaakt heeft."

Frank Arnesen met Jens Toornstra. Frank Arnesen met Jens Toornstra. Foto: ANP

Feyenoord maakt geen haast met zoektocht naar opvolger

Feyenoord zal volgens Dennis te Kloese geen haast maken met de zoektocht naar een opvolger. "Die noodzaak is er niet", zegt de algemeen directeur van Feyenoord.

"Het transferwindow is afgelopen en we hebben, na het uitvallen van Frank, de afgelopen periode al een werkverdeling opgetuigd die nog wel even kan voortduren. Bovendien staan veel zaken aan de voetbalkant er juist goed voor. Dit zeker ook door Franks inspanningen."

"Ik ben ook blij dat we met Frank hebben kunnen afspreken dat we hem in bijzondere gevallen nog kunnen benaderen voor advies of om zijn mening te vragen", vertelt Te Kloese.

Het is onbekend of Arnesen in de toekomst nog elders in de voetbalwereld aan de slag gaat. Eerder was hij technisch directeur van onder meer PSV, Tottenham Hotspur en Anderlecht. Als speler kwam de Deen uit voor Ajax, Valencia, Anderlecht en PSV.