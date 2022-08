Xavi heeft zondagavond de loftrompet over Robert Lewandowski gestoken na diens glansrol in de thuiswedstrijd tegen Real Valladolid (4-0). De Pool, die twee keer scoorde, heeft nu al meer doelpunten gemaakt dan wedstrijden gespeeld voor FC Barcelona.

"Robert wist dat er de nodige druk op zijn schouders terecht zou komen. Na zijn vertrek bij Bayern München werd verwacht dat hij hier het verschil zou maken. Hij voelt zich goed in het team en ik heb het idee dat hij gelukkig is", zei Xavi na het duel in Camp Nou.

De 34-jarige Lewandowski werkte in de 24e minuut bij de tweede paal de openingstreffer binnen en tekende in de 65e minuut voor de 3-0 door koeltjes af te ronden. In de vorige competitiewedstrijd tegen Real Sociedad (1-4) kwam de Pool ook al twee keer tot scoren.

"We hebben het over een heel goede speler. Zijn timing in het strafschopgebied is briljant. Hij weet precies wanneer hij kan schieten en wanneer hij moet passen. In een heel jonge selectie is Robert echt een geboren leider", zei een lyrische Xavi.

Lewandowski laat al jaren zien dat hij garantie op doelpunten biedt. De 132-voudig international scoorde vorig seizoen maar liefst 50 keer in 46 officiële wedstrijden voor Bayern München. "Robert is heel bescheiden. Hij werkt hard, blijft maar rennen en maakt doelpunten. We zijn heel erg blij met hem."

Mede dankzij de doelpunten van Lewandowski is FC Barcelona aardig aan het seizoen begonnen in La Liga. De Catalanen staan derde met zeven punten, twee minder dan koploper Real Madrid en nummer twee Real Betis.