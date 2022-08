De Nederlandse voetbalsters zijn er zondagavond (lokale tijd) niet in geslaagd om het WK onder 20 jaar met brons te eindigen. De ploeg van bondscoach Jessica Torny was in de troostfinale in het Costa Ricaanse San José een maatje te klein voor Brazilië: 1-4.

Ana Clara zette Brazilië al na negen minuten op voorsprong door van dichtbij binnen te koppen. Het antwoord van Nederland liet niet lang op zich wachten: Rosa van Gool kopte in de 21e minuut na een afgemeten voorzet op fraaie wijze raak.

Het was aan keeper Lisan Alkemade te danken dat de Nederlandse vrouwen niet met een achterstand de kleedkamers opzochten. De keeper keerde een strafschop van Tarciane na hands van Dana Foederer. In de 59e minuut sloeg de Braziliaanse verdediger alsnog toe door in de rebound met een omhaal van dichtbij te scoren.

Tien minuten voor tijd was het weer Tarciane die doel trof en het duel op slot gooide door haar tweede strafschop van de avond wél te benutten. Gi Fernandes zorgde in de 89e minuut voor het slotakkoord in Estadio Nacional de Costa Rica.

Ondanks het verlies in de troostfinale kunnen de Nederlandse talenten met een goed gevoel terugkijken op het WK. Het is de tweede keer dat Nederland meedeed aan het WK onder 20 jaar. In 2018 waren de kwartfinales het eindstation.

De ploeg van Torny plaatste zich als nummer twee in de poule voor de knock-outfase en rekende in de kwartfinales af met Nigeria (2-0). In de halve eindstrijd bleek Spanje met 2-1 te sterk. De Spaanse vrouwen pakten in Costa Rica de wereldtitel door titelverdediger Japan in de finale met 2-1 te verslaan.