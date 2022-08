Daniëlle van de Donk heeft Olympique Lyon zondag de Franse supercup bezorgd. Dankzij een doelpunt van de Oranje-international won de Franse recordkampioen met 1-0 van Paris Saint-Germain.

De treffer van Van de Donk viel al in de dertiende minuut. De aanvallende middenvelder had de bal van dichtbij voor het intikken toen de keeper van Paris Saint-Germain een schot niet goed onder controle kreeg. Daarna werd er niet meer gescoord in Duinkerken. Bij PSG deed Lieke Martens vanwege een blessure niet mee, terwijl Oranje-international Damaris Egurrola halverwege de tweede helft inviel.

Voor Van de Donk was haar hoofdrol bij Lyon een flinke opsteker. De Brabantse raakte eind vorig jaar zwaar geblesseerd bij Lyon, waardoor ze lang uit de roulatie was en niet kon spelen in de gewonnen Champions League-finale tegen FC Barcelona (4-0). Alleen in de laatste competitiewedstrijd kon ze meedoen.

De 31-jarige Van de Donk bleek vervolgens op tijd fit voor het EK in Engeland, maar met de Oranjevrouwen kende ze een belabberd toernooi. De titelverdediger werd al in de kwartfinales roemloos uitgeschakeld door Frankrijk. Van de Donk was met een doelpunt wel belangrijk in de groepswedstrijd tegen Portugal. Door haar fraaie pegel van afstand won Nederland met 3-2.

Van de Donk meldt zich maandag bij de Oranjevrouwen voor een cruciale interlandperiode onder de nieuwe bondscoach Andries Jonker. Nederland moet op 6 september winnen van IJsland om zich te plaatsen voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Komende vrijdag spelen de Oranjevrouwen nog een oefeninterland tegen Schotland.

Jonker werd afgelopen woensdag gepresenteerd als opvolger van Mark Parsons. Laatstgenoemde werd ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten en het slechte spel op het EK. Jonker leidt maandag in Zeist zijn eerste training van Oranje. Martens ontbreekt in de Nederlandse selectie vanwege haar voetblessure, die ze tijdens het EK opliep. Egurrola is wel opgeroepen.