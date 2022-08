Paul Pogba is in een opmerkelijke twist verwikkeld met zijn broer en voormalig Sparta-aanvaller Mathias Pogba. Laatstgenoemde dreigt met "explosieve onthullingen" over de sterspeler van Juventus. Volgens Franse media zou Paul Pogba afgeperst worden door Mathias Pogba en is de Franse politie een onderzoek gestart naar de zaak.

"De hele wereld, evenals de fans van mijn broer en vooral van de Franse ploeg en Juventus, de teamgenoten van mijn broer en zijn sponsors, verdienen het om bepaalde dingen te weten", zei Mathias Pogba zaterdagavond in vier talen in een opmerkelijke videoboodschap op TikTok.

"Ze moeten deze informatie hebben en een weloverwogen beslissing nemen over de vraag of hij respect en liefde van de fans verdient. Of hij het verdient om voor Juventus te spelen en om een plaats in de Franse WK-selectie te krijgen. Ik denk dat wat ik zal zeggen, veel mensen zal aangaan."

Mathias Pogba spreekt over "explosieve onthullingen", die hij ook zou doen over Kylian Mbappé en Paul Pogba's zaakwaarnemer Rafaela Pimenta. Laatstgenoemde nam de taken over van de in april overleden Mino Raiola. Bij Paul Pogba zou het gaan om "belastende video's", zonder dat duidelijk is waarover het gaat.

Volgens verschillende Franse media wordt Paul Pogba al langer afgeperst door Mathias Pogba en twee gewapende jeugdvrienden. Zij eisen 13 miljoen euro van de wereldkampioen van 2017. Ze zouden hem meerdere keren hebben geïntimideerd bij het trainingscentrum van Juventus. Volgens France Info herkende Paul Pogba zijn oudere broer onder de verdachten.

Paul Pogba kwam zondag met een reactie op de uitspraken van zijn broer. Hij zei dat de teksten hem "niet verrassen". "Het is een aanvulling op de bedreigingen en afpersingspogingen van een georganiseerde bende tegen Paul Pogba", meldde hij.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van de videoboodschap van Mathias Pogba te bekijken.

'Er bestaat geen grotere lafaard dan Paul Pogba'

Mathias Pogba reageerde vervolgens zondagavond via Twitter. weer op de uitspraken van Paul Pogba. "Wat ik had verwacht is gebeurd, mijn kleine broer heeft zijn ware aard laten zien. Hij heeft tegen de politie gelogen. Je kunt mij niets verwijten. (..) Ik zeg het nog eens tegen je broer. Manipuleren is niet goed."

Mathias Pogba ontkent vervolgens dat hij wordt gechanteerd om zijn broertje zwart te maken. "Het gaat niet om geld", zegt hij. Vervolgens haalt hij snoeihard uit naar Paul Pogba. "Als alles is gezegd, zullen de mensen zien dat er geen grotere lafaard, verrader en hypocriet op deze aarde bestaat dan jij."

Mathias Pogba zit momenteel zonder club. Hij speelde in het seizoen 2016/2017 voor Sparta Rotterdam. Hij speelde zestien wedstrijden voor de Eredivisie-club en maakte daarin vier doelpunten. Eén daarvan maakte hij in de stadsderby tegen Feyenoord. Paul Pogba keerde deze zomer terug bij Juventus, nadat hij zes jaar voor Manchester United was uitgekomen. Momenteel staat de middenvelder langs de kant met een knieblessure.