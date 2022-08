FC Barcelona heeft zondag een overtuigende zege geboekt in La Liga. Mede dankzij twee doelpunten van Robert Lewandowski was de ploeg van invaller Frenkie de Jong met 4-0 te sterk voor Real Valladolid.

Vanaf de aftrap was FC Barcelona de dominante partij in Camp Nou en dat leidde in de openingsfase al bijna tot de 1-0. Lewandowski torende boven de verdediging van Real Valladolid uit, maar zijn inzet belandde op de paal. Ook Ousmane Dembélé trof met een afstandsschot het aluminium.

Na 24 minuten spelen viel alsnog de 1-0. Een indraaiende voorzet van Raphinha belandde bij de tweede paal en daar kon Lewandowski zijn voet nog knap tegenaan zetten. Op slag van rust bekroonde Pedri de sterke eerste helft van FC Barcelona met de 2-0. Hij schoot simpel binnen na een goede pass van Dembélé.

Lewandowski maakte halverwege de tweede helft op fraaie wijze de 3-0. De Poolse spits hakte de bal met ietwat geluk binnen na opnieuw een assist van Dembélé. Daarmee maakte de aanvaller zijn vierde competitiedoelpunt van het seizoen, waarmee hij voorlopig medetopscorer in La Liga is. In de blessuretijd bepaalde Sergi Roberto de eindstand op 4-0.

De Jong begon op de bank en kwam in de 61e minuut binnen de lijnen bij FC Barcelona. De club hoopt de middenvelder in de laatste dagen van de transfermarkt nog te verkopen. Dat hoeft niet meer om Jules Koundé in te kunnen schrijven voor La Liga. Koundé werd eerder op de dag geregistreerd voor de Spaanse competitie en maakte de negentig minuten vol. Memphis Depay, die nog hoopt te vertrekken, zat het hele duel op de bank.

FC Barcelona is na drie duels nog ongeslagen in La Liga. De 26-voudig landskampioen heeft zeven punten, twee punten minder dan koploper Real Betis. Het nog foutloze Real Madrid komt later op de dag in actie. De regerend landskampioen speelt om 22.00 uur tegen Espanyol.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in La Liga