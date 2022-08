Teun Koopmeiners heeft Atalanta zondag aan een overwinning in de Serie A geholpen. De Oranje-international kroonde zich tot matchwinner in de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Hellas Verona. Tonny Vilhena maakte zijn eerste doelpunt voor Salernitana, dat met 4-0 van Sampdoria won.

Koopmeiners maakte vijf minuten na rust het enige doelpunt voor Atalanta tegen Hellas Verona. De middenvelder werd aangespeeld door Marten de Roon en schoot van zo'n 25 meter raak.

Voor Koopmeiners was het zijn eerste doelpunt van het seizoen en zijn vijfde in dienst van Atalanta. Hij speelde net als De Roon de hele wedstrijd. Ook Hans Hateboer had een basisplaats, maar hij werd halverwege de tweede helft gewisseld.

Dankzij de overwinning staat Atalanta derde met zeven punten uit drie wedstrijd. Koploper AC Milan en nummer twee Lazio hebben evenveel punten, maar een beter doelsaldo dan de ploeg uit Bergamo.

Later op de avond kan Napoli de koppositie nog overnemen van Milan. De tegenstander van Ajax in de Champions League gaat om 20.45 uur op bezoek bij Fiorentina.

Tonny Vilhena was trefzeker bij een ruime zege van Salernitana. Tonny Vilhena was trefzeker bij een ruime zege van Salernitana. Foto: Getty Images

Vilhena maakt eerste goal voor winnend Salernitana

In Stadio Arechi was Vilhena voor het eerst trefzeker voor Salernitana. De vijftienvoudig Oranje-international, die wordt gehuurd van Espanyol, tekende vijf minuten na rust voor de 3-0 tegen Sampdoria. Hij schoot op aangeven van Lassan Coulibaly van dichtbij binnen.

Boulaye Dia en Federico Bonnazoli maakten in de eerste helft de eerste twee doelpunten voor Salernitana. Invaller Erik Botheim zorgde een klein kwartier voor tijd voor het slotakkoord. Salernitana is met vier punten terug te vinden in de middenmoot.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A