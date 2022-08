Harry Kane heeft Tottenham Hotspur zondag aan een overwinning geholpen op Nottingham Forest. De spits scoorde twee keer, waardoor een gemiste penalty hem niet duur kwam te staan: 0-2. In Duitsland maakte voormalig PSV'er Mario Götze zijn eerste doelpunt voor Eintracht Frankfurt.

Kane opende al in de vijfde minuut de score op City Ground met een geplaatst schot in de verre hoek. Voor de 29-jarige spits was het zijn tweehonderdste doelpunt in competitieverband (voor Tottenham Hotspur, Millwall en Leicester City).

Na een klein uur spelen kreeg Kane een uitgelezen kans om er ook 0-2 van te maken. Na een handsbal van Steve Cook mocht hij aanleggen vanaf 11 meter, maar doelman Dean Henderson had een prima redding in huis. Voor Kane was het zijn eerste gemiste strafschop sinds februari 2018. Sindsdien had hij in de Premier League vijftien penalty's benut.

De tweede treffer van Kane kwam er tien minuten voor tijd alsnog. Na een fraaie voorzet van Richarlison was het voor de spits een koud kunstje om de bal in het lege doel te koppen.

Kane bracht zijn totaal in de Premier League daarmee op het indrukwekkende aantal van 187 doelpunten, allemaal in dienst van Tottenham. Hij evenaarde Andy Cole en moet alleen Alan Shearer (260) en Wayne Rooney (208) nog boven zich dulden.

Tottenham blijft ongeslagen in de Premier League en bezet met tien punten uit vier wedstrijden de derde plaats. Koploper Arsenal is als enige ploeg nog zonder puntenverlies. Manchester City en Brighton & Hove Albion hebben net als Tottenham tien punten. Nottingham staat veertiende.

Götze staat aan basis van zege Frankfurt

In Duitsland maakte Götze zijn eerste doelpunt in dienst van Eintracht Frankfurt. De van PSV overgekomen Duitser opende de score in het doelpuntrijke uitduel met Werder Bremen: 3-4.

Het doelpunt van Götze viel al in de tweede minuut. Met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied liet de dertigjarige middenvelder Bremen-keeper Jiri Pavlenka kansloos.

Het bleek het startschot voor een spectaculair duel, waarin Werder Bremen een 2-1-voorsprong nam, maar Frankfurt via Randal Kolo Muani, Jesper Lindström en Djibril Sow toch orde op zaken stelde. De 3-4 van Niclas Füllkrug viel pas in blessuretijd.

Voor Europa League-winnaar Frankfurt is het pas de eerste overwinning van het seizoen. De ploeg heeft net als Werder Bremen vijf punten uit vier duels.