Paris Saint-Germain heeft voor het eerst dit seizoen punten gemorst in de Ligue 1. De regerend kampioen kwam thuis tegen AS Monaco niet verder dan 1-1. Trainer Peter Bosz redde met Olympique Lyon op het nippertje een punt tegen Stade de Reims. Ook dat duel eindigde in 1-1.

PSG beleefde een indrukwekkende seizoenstart met overwinningen op Lille (1-7), Montpellier (5-2) en Clermont Foot (0-5). Daarnaast werd de Franse supercup met 4-0 gewonnen van FC Nantes.

Tegen AS Monaco liep het echter beduidend moeizamer met de ploeg van trainer Christophe Galtier. Na twintig minuten opende Kevin Volland namens de bezoekers verrassend de score.

Pas in de tweede helft werd PSG sterker, maar een paar grote kansen waren niet aan Kylian Mbappé besteed. Uiteindelijk was er een penalty in de zeventigste minuut nodig om tenminste een punt aan het duel over te houden. De buitenkans werd koeltjes benut door Neymar.

Ondanks het puntenverlies blijft de Parijse club wel de koploper in de Ligue 1. De ploeg heeft net als Olympique de Marseille en RC Lens tien punten, maar een beter doelsaldo.

Peter Bosz is dit seizoen nog ongeslagen met Lyon in de Ligue 1. Peter Bosz is dit seizoen nog ongeslagen met Lyon in de Ligue 1. Foto: AFP

Bosz ontsnapt met Lyon aan nederlaag

Het Lyon van Bosz moest alles in het werk stellen om op bezoek bij Reims een nederlaag te voorkomen. Al na 24 minuten stond het door een kopbal van Junya Ito 1-0 voor de thuisploeg.

Het breekpunt van de wedstrijd volgde in de 63e minuut, toen Dion Lopy met een tackle Alexandre Lacazette hard torpedeerde. Lopy kreeg direct rood van de scheidsrechter. Pas in de slotfase profiteerde Lyon van de manmeersituatie. Moussa Dembélé kopte binnen.

Door het gelijkspel blijft Lyon na drie duels ongeslagen in de Ligue 1. De ploeg van Bosz heeft zeven punten, na eerdere zeges op AC Ajaccio (2-1) en Troyes AC (4-1). Stade de Reims, waar Mitchell van Bergen een half uur inviel, is nog zonder zege.

Bizot beleefde een dramatische middag met Stade Brestois. De voormalig doelman van AZ kreeg zeven goals om de oren en zag zijn ploeg ook niet scoren tegen Montpellier. Bij rust stond het al 0-5. Nadat Pierre Lees-Melou in de vijftigste minuut een rode kaart kreeg, ging het van kwaad tot erger bij de thuisploeg.

Stade Brestois evenaarde daarmee de grootste competitienederlaag uit de clubhistorie. Op 9 december 1979 ging Brest ook met 0-7 onderuit tegen FC Sochaux.

