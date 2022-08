Peter Bosz is zondag aan de eerste competitienederlaag geleden met Olympique Lyon ontsnapt. Dankzij een doelpunt in de slotfase speelde de Nederlandse coach met 1-1 gelijk bij Stade de Reims. Doelman Marco Bizot kreeg maar liefst zeven goals tegen in de thuiswedstrijd tegen Montpellier.

Bosz kende met Lyon een dramatisch start in Reims, want na 24 minuten stond het al 1-0 voor de thuisploeg. Junya Ito kopte een voorzet fraai tegen de touwen, waarmee de van KRC Genk overgekomen aanvaller zijn eerste doelpunt in Ligue 1 maakte.

Het breekpunt van de wedstrijd volgde in de 63e minuut, toen Dion Lopy met een tackle Alexandre Lacazette hard torpedeerde. Lopy kreeg direct rood van de scheidsrechter. Pas in de slotfase profiteerde Lyon van de manmeersituatie. Moussa Dembélé kopte binnen.

Door het gelijkspel blijft Lyon na drie duels ongeslagen in de Ligue 1. De ploeg van Bosz heeft zeven punten, na eerdere zeges op AC Ajaccio (2-1) en Troyes AC (4-1). Stade de Reims, waar Mitchell van Bergen een half uur inviel, is nog zonder zege.

Bizot beleefde een dramatische middag met Stade Brestois. De voormalig doelman van AZ kreeg zeven goals om de oren en zag zijn ploeg ook niet scoren tegen Montpellier. Bij rust stond het al 0-5. Nadat Pierre Lees-Melou in de vijftigste minuut een rode kaart kreeg, ging het van kwaad tot erger bij de thuisploeg.

Stade Brestois evenaarde daarmee de grootste competitienederlaag uit de clubhistorie. Op 9 december 1979 ging Brest ook met 0-7 onderuit tegen FC Sochaux. Later op de dag speelt PSG om 20.45 uur tegen AS Monaco.

