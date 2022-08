Cody Gakpo kon zondag na de 1-6 zege van PSV op Excelsior niet zeggen of hij volgende week nog bij de Eindhovenaren speelt. De 23-jarige aanvaller staat in de belangstelling van verschillende clubs, waaronder Manchester United.

"Het worden hectische dagen", liet Gakpo na de overwinning in Rotterdam optekenen in gesprek met ESPN. In de meeste landen sluit de transfermarkt in de nacht van donderdag op vrijdag. In Nederland is dat 24 uur eerder al het geval.

"Er is interesse, maar ik heb altijd gezegd dat het hele plaatje moet kloppen. Het is een beetje een puzzel. Het is geen straf om bij PSV te blijven."

Gakpo bevestigde dat Manchester United serieus in de race voor hem is, maar dat meer clubs belangstelling tonen. "Er zijn meer opties, zeker. Ik hoor het allemaal wel."

Voor PSV-trainer Ruud van Nistelrooij is het afwachten welke kant het op gaat met Gakpo. "Als club zit je in een spagaat. Je beste spelers kunnen worden weggekocht en je moet dan wachten totdat je zelf iets kunt doen. Dat is de situatie waarin je zit en waarin je moet werken."

Gakpo en Van Nistelrooij blij met reactie PSV op uitschakeling

Tegen Excelsior was Gakpo goed voor twee assists en een treffer. "We moesten gewoon reageren na de Champions League-uitschakeling tegen Rangers", refereerde de Oranje-international aan het pijnlijke midweekse resultaat. "We hebben het vandaag wel aardig gedaan, al waren we ook wel slordig in sommige fases."

Net als Gakpo toonde Van Nistelrooij zich content met het optreden van PSV. "We hielden weer niet de nul, maar als je zes goals maakt in een uitwedstrijd mag je alleen maar tevreden zijn. Er is veel positiefs te melden. Een compliment aan iedereen voor hoe we hebben gereageerd."

In dit prille Eredivisie-seizoen staat Gakpo al op drie treffers nadat hij eerder tweemaal had gescoord tegen FC Emmen. Zijn contract bij PSV loopt in 2026 af.