AZ heeft zondag met veel pijn en moeite gewonnen van SC Cambuur. Dankzij een keepersfout gingen de Alkmaarders in de slotfase met de zege aan de haal tegen het tiental van trainer Henk de Jong. Drie dagen na het mislopen van de groepsfase van de Conference League verloor FC Twente bij FC Volendam.

AZ had een overwicht in het eerste half uur, maar vervolgens nam Cambuur de regie over in eigen huis. Dat resulteerde in verschillende grote kansen voor de Friezen. Met name Roberts Uldrikis was dicht bij de 1-0, maar zijn kopbal belandde op de binnenkant van de paal.

Ook na de onderbreking ontsnapte AZ aan een achterstand. Met name Hobie Verhulst stond diverse keren zijn mannetje onder de Alkmaarse lat. De doelman van AZ zag Mitchel Paulissen over schieten na geklungel in de Alkmaarse defensie.

Het breekpunt van de wedstrijd volgde in de 56e minuut. Jamie Jacobs ging fors door op Jens Odgaard en kreeg aanvankelijk geel van scheidsrechter Rob Dieperink. Nadat de VAR de arbiter naar de kant had geroepen, kon Jacobs alsnog inrukken.

Hoewel Cambuur met tien man stond, was de ploeg van trainer De Jong een tijdje de betere partij. Pas in de slotfase nam AZ het initiatief over en dat leidde in de negentigste minuut tot het winnende doelpunt van Jordy Clasie. Het afstandsschot van de invaller was houdbaar, maar keeper João Virgínia tikte de bal zo in zijn eigen doel.

Zo behoudt AZ de perfecte score in de Eredivisie. De Alkmaarders wonnen de eerste drie competitiewedstrijden van het seizoen en incasseerden pas twee doelpunten. SC Cambuur staat met vier punten uit vier duels op de elfde plaats.

FC Volendam ging met de zege aan de haal tegen FC Twente. Foto: Pro Shots

FC Twente gaat onderuit bij FC Volendam

Eerder op de dag ging FC Twente onderuit. Drie dagen na de Europese uitschakeling tegen Fiorentina verloor de ploeg van trainer Ron Jans met 1-0 bij het gepromoveerde FC Volendam.

FC Twente verzuimde verschillende keren om op voorsprong te komen in het KRAS Stadion. Met name Ricky van Wolfswinkel had moeten scoren, maar FC Volendam-doelman Filip Stankovic onderscheidde zich onder de Volendamse lat. Ook Michel Vlap hielp een grote mogelijkheid om zeep.

Stankovic bleek daarmee een heldenrol te vervullen voor FC Volendam, want in de 83e minuut kwam de ploeg van trainer Wim Jonk op voorsprong. FC Twente-verdediger Gijs Smal liet zich eenvoudig in de luren leggen door Daryl van Mieghem, die de zeventienjarige Lequincio Zeefuik in staat stelde om zijn eerste Eredivisie-doelpunt te maken.

In de slotfase was FC Twente nog ontzettend dicht bij de gelijkmaker. Wederom had Van Wolfswinkel de bal voor het inschieten, maar zijn inzet in de tweede minuut van de blessuretijd zeilde rakelings over het doel van Stankovic.

FC Twente incasseerde daarmee het eerste doelpunt en competitienederlaag van het seizoen. De nummer vier van vorig seizoen won de eerste twee wedstrijden in de Eredivisie, van NEC (0-1) en Fortuna Sittard (3-0). FC Volendam boekte juist de eerste zege na de terugkeer op het hoogste niveau,

Afgelopen donderdag volgde de eerste tegenslag van het seizoen voor FC Twente. Toen kwam de ploeg van Jans in Enschede in de play-offs van de Conference League ondanks enkele grote kansen niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen Fiorentina, nadat de eerste wedstrijd in Florence met 2-1 was verloren.