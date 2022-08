Algemeen directeur Thijs van Es van FC Utrecht spreekt schande van het wangedrag van een deel van het FC Utrecht-publiek tijdens het Eredivisie-duel met Ajax (0-2) van zondagmiddag.

Tot de dieptepunten behoorden het racistisch bejegenen van Brian Brobbey na diens 0-2 door een deel van het publiek en een ontplofte vuurwerkbom in de tweede helft, waardoor het duel even werd stilgelegd. "Dit is belachelijk. Echt een schande", aldus Van Es in gesprek met ESPN.

FC Utrecht heeft de daders in kaart gebracht. "De vuurwerkgooier hebben we opgepakt. En de individuen die die dingen hebben geroepen, hebben we ook in beeld. Daar gaan we achteraan. We hebben de camera's om die personen in het zicht te krijgen."

Brian Brobbey had de apengeluiden zelf niet gehoord. "Maar ik zat na afloop op mijn telefoon te kijken. Mijn broer zei: 'Ze maken apengeluiden.' Het doet me niet zoveel, het is hun probleem", vertelde de spits aan ESPN. "Het is een belediging, maar ik trek me er niets van aan. Nogmaals: het boeit me niet."

Ajax-trainer Alfred Schreuder voegde daaraan toe: "Dit hoort niet in het voetbal en ook niet in de maatschappij thuis. We zijn allemaal gelijk."

Ajax is na vier duels nog zonder puntenverlies in de Eredivisie. Ajax is na vier duels nog zonder puntenverlies in de Eredivisie. Foto: Pro Shots

Schreuder tevreden over optreden Ajax

Over het optreden van Ajax in Stadion Galgenwaard toonde Schreuder zich tevreden. "Vooral met de manier waarop we begonnen. Vanaf de start controleerden we het duel. We kregen niet veel kansen, maar waren wel efficiënt. Je weet dat het hier heel moeilijk kan zijn."

De oefenmeester constateerde dat Ajax snel progressie boekt. "We raken steeds beter op elkaar ingespeeld. Er is veel gebeurd in de zomer, we zijn veel spelers kwijtgeraakt. We moeten trouwens niet in de war raken als we een keer minder spelen."

Schreuder zag zowel Daley Blind als Devyne Rensch uitvallen met een blessure. "Bij beiden gaat het om een kneuzing. Bij Blind op de voet, bij Rensch op de heup."