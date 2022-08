Antwerp heeft zondag ook de vijfde wedstrijd in de Jupiler Pro League gewonnen. De ploeg van trainer Mark van Bommel was drie dagen na het mislopen van de groepsfase van de Conference League met 1-2 te sterk voor KAA Gent.

Gent kwam in de tiende minuut nog wel op voorsprong uit een vrije trap van Sven Kums, oud-speler van sc Heerenveen. Vijf minuten later volgde al het antwoord van Antwerp: Janssen schoot de bal van dichtbij hoog in het doel en tekende voor zijn eerste doelpunt van het seizoen.

In de 27e minuut kwamen de bezoekers ook op voorsprong in de Ghelamco Arena. Michael Frey mocht na ingrijpen van de VAR aanleggen voor een strafschop en faalde niet.

Janssen stond aan de aftrap en deed 77 minuten mee bij Antwerp. Jurgen Ekkelenkamp kwam vlak voor rust het veld in voor de geblesseerd geraakte doelpuntenmaker Frey.

Met de nipte overwinning bij Gent toonde Antwerp veerkracht na de domper van donderdag. De ploeg van Van Bommel verloor thuis met 1-3 van Istanbul Basaksehir en liep zo een plek in de groepsfase van de Conference League mis.

In de Belgische competitie is Antwerp nog altijd foutloos. De ambitieuze club rekende in de eerste vier competitieduels al af met KV Mechelen (0-2), Zulte Waregem (1-0), OH Leuven (4-2) en KAS Eupen (0-1). KRC Genk staat ook op vijftien punten, maar heeft een duel meer gespeeld.

Antwerp werd in Gent gesteund door een vol uitvak. Foto: Pro Shots

