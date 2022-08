Antony staat voor een overstap naar Manchester United. Ajax is in hoofdlijnen akkoord met de Premier League-club over de transfersom van de vleugelspeler, melden The Athletic en De Telegraaf zondag.

Het gaat naar verluidt om een bedrag dat - inclusief bonussen - oploopt tot 100 miljoen euro. Eerder zou Ajax biedingen van 80 en 90 miljoen euro op Antony hebben afgewezen. De Braziliaan is al persoonlijk akkoord met United.

De 22-jarige Antony is al enige tijd gebrand op een hereniging met trainer Erik ten Hag in Manchester. De rechtsbuiten traint niet meer mee bij Ajax en ontbrak vanwege de transferperikelen in de selectie voor de uitwedstrijden tegen Sparta Rotterdam (0-1) en FC Utrecht (0-2).

Ajax en United hebben nog enkele dagen de tijd om de overstap helemaal af te ronden. De transfermarkt in Nederland sluit woensdagavond, maar Premier League-clubs hebben nog tot en met donderdag 1 september om spelers aan te trekken.

Antony wordt de duurste uitgaande Eredivisie-transfer ooit en is de vijfde versterking voor Ten Hag deze zomer. United plukte met Lisandro Martínez al een andere speler bij Ajax weg. Ook Casemiro, Tyrell Malacia en Christian Eriksen werden naar Old Trafford gehaald.

Ajax nam Antony in de zomer van 2020 voor 15,75 miljoen euro over van São Paulo. De negenvoudig international speelde 82 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij goed was voor 24 doelpunten en 22 assists.