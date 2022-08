Ajax heeft zondag ten koste van FC Utrecht ook zijn vierde Eredivisie-duel van dit seizoen gewonnen. Dankzij goals van Steven Berghuis en Brian Brobbey maakten de Amsterdammers al voor rust het verschil in Stadion Galgenwaard: 0-2. Na de hervatting lag het duel enkele minuten stil omdat er vanuit het publiek een vuurwerkbom op het veld werd gegooid.

Scheidsrechter Danny Makkelie liet in de eerste helft de stadionspeaker al oproepen dat het publiek zich moest gedragen. Na de hervatting legde de arbiter de wedstrijd na zo'n kwartier stil nadat er een harde knal te horen was in de buurt van doelman Remko Pasveer.

Na die onderbreking beleefde FC Utrecht zijn beste periode, maar in gevaar kwam de overwinning van Ajax geen moment. De ploeg van Henk Fraser staat na vier speelrondes op slechts twee punten, tien minder dan koploper Ajax. Bij FC Utrecht maakte Jens Toornstra na acht jaar zijn rentree.

Bij Ajax schitterde Antony opnieuw door afwezigheid. De buitenspeler staat in de belangstelling van Manchester United, dat nog tot en met donderdagavond de tijd heeft om tot een akkoord te komen met de Amsterdammers.

FC Utrecht heeft slechts twee punten verzameld. FC Utrecht heeft slechts twee punten verzameld. Foto: Pro Shots

Ajax slaat razendsnel toe

Uitwedstrijden tegen FC Utrecht gelden als lastig voor Ajax, hoewel de laatste competitienederlaag van de Amsterdammers in de Domstad alweer dateert van het seizoen 2015/2016. In de halve finale van de strijd om de KNVB-beker ging Ajax in het voorjaar van 2020 wél onderuit bij FC Utrecht, met 2-0. Dat was tot zondagmiddag tevens de laatste editie van FC Utrecht-Ajax met fans.

Wie een stormloop op het Amsterdamse doel van een door het fanatieke thuispubliek aangemoedigde FC Utrecht verwachtte, kwam bedrogen uit. Los van een kansje voor Bas Dost, die geen succes had met het hoofd, dwong het team van Fraser niets af.

Ajax controleerde het duel en sloeg bij de eerste de beste kans toe. Edson Álvarez kopte de bal bij een hoekschop door, waarna Berghuis bij de tweede paal toesloeg met eveneens een kopbal. Zonder succes probeerde FC Utrecht in het restant van de eerste helft de landskampioen naar achteren te drukken. Omdat de thuisploeg veel balverlies leed, werd bijna elke aanvalsopzet in de knop gebroken. Vlak voor rust verdubbelde Ajax zelfs de marge, met Berghuis deze keer als aangever. Brobbey positioneerde zich goed, hield Hidde ter Avest van het lijf en kopte raak: 0-2.

Aan het eind van de eerste helft was het al onrustig in het stadion en ook in het eerste deel na de hervatting was de sfeer gespannen. Nadat er een vuurwerkbom was ontploft, was voor Makkelie de maat vol. Het spel lag vervolgens enkele minuten stil. Daarna slaagde het zeer povere FC Utrecht er een paar keer in Ajax onder druk te zetten, maar net zo snel hadden de bezoekers de controle weer te pakken. Grote kansen bleven uit in de slotfase.

De vuurwerkbom waardoor het duel even werd stilgelegd. De vuurwerkbom waardoor het duel even werd stilgelegd.

Debutanten bij Ajax

Bij Ajax vierden twee spelers hun officiële debuut: de Mexicaanse verdediger Jorge Sánchez viel vlak voor rust in voor de geblesseerde Devyne Rensch en na de hervatting werd Daley Blind, vanwege eveneens een kwetsuur, vervangen door de negentienjarige Youri Baas.

Ajax vervolgt de competitie zaterdag om 16.30 uur met een thuiswedstrijd tegen SC Cambuur. Vrijdag om 20.00 uur komt FC Utrecht alweer in actie, wanneer in Sittard een duel met het beroerd presterende Fortuna wacht.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie