ADO Den Haag heeft zondag na drie nederlagen de eerste overwinning van het seizoen geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Dirk Kuijt was in eigen huis met liefst 4-0 te sterk voor het Jong Ajax van John Heitinga.

Joël Zwarts bezorgde ADO een droomstart in het Cars Jeans Stadion, waar geen uitsupporters en beperkt thuisfans welkom waren. De middenvelder stond bij de tweede paal op de juiste plek om binnen te koppen na een fraaie aanval.

Aan het einde van de eerste helft werd het ook nog 2-0 via Xander Severina, die koeltjes afrondde na een fraaie steekbal van Max de Waal. De aangever bij het tweede doelpunt was vlak na rust zelf verantwoordelijk voor de derde Haagse treffer. De Waal schoof vanaf de linkerkant binnen.

Hoewel Jong Ajax in de tweede helft ook wat aardige kansen kreeg, ging ADO een stuk effectiever met de kansen om. Severina krulde de bal een kwartier na rust in de bovenhoek en zorgde daarmee voor het slotakkoord in Den Haag.

De overwinning op Jong Ajax is een broodnodige opsteker voor Kuijt, die het seizoen begon met pijnlijke nederlagen tegen Heracles Almelo (4-0), FC Den Bosch (0-2) en MVV Maastricht (3-1). De Hagenaars blijven nog wel in de onderste regionen hangen.

Waarschijnlijk moet ADO de volgende thuiswedstrijd - op 9 september tegen Jong AZ - ook nog in een gedeeltelijk leeg stadion afwerken. De lokale driehoek vindt dat ADO nog niet volledig kan voldoen aan de aangescherpte veiligheidseisen die volgden op de ongeregeldheden rond de bizarre play-offwedstrijd tegen Excelsior in mei.