PSV-trainer Ruud van Nistelrooij voert in het Eredivisie-duel met Excelsior drie wijzigingen door in zijn basis elf, ten opzichte van de met 0-1 verloren wedstrijd tegen Rangers FC om een Champions League-ticket. Zoals bekend ontbreekt de geblesseerde Luuk de Jong.

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Nieuwpoort, Tjoe-A-On; Eijgenraam, Goudmijn, Ayoub; Azarkan, Kharchouch, Driouech

Opstelling PSV: Benítez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Simons; Saibari, Gakpo, Bakayoko

PSV start met een voorhoede die bestaat uit Ismael Saibari, Cody Gakpo en Johan Bakayoko. Een klassieke centrumspits ter vervanging van De Jong ontbreekt dus.

Carlos Vinícius had deze rol kunnen invullen, maar zit op de bank. Door de nederlaag tegen Rangers FC greep PSV naast een Champions League-ticket.

In dat duel startte Bakayoko als reserve. De andere nieuwe gezichten aan de aftrap tegen Excelsior zijn Xavi Simons en Phillipp Mwene. André Ramalho en Érick Gutiérrez beginnen op de bank. Ramalho stond met een fout aan de basis van de voor PSV fatale Rangers-treffer. Bij Excelsior is er voor het eerst een basisplaats weggelegd voor Yassin Ayoub.

Zowel Excelsior als PSV kwam tot nu toe maar twee keer in actie in de Eredivisie. Beide teams zijn nog foutloos. De wedstrijd in Kralingen begint om 14.30 uur en staat onder leiding van Jeroen Manschot.