Ajax begint zondag zonder wijzigingen aan de uitwedstrijd tegen FC Utrecht in de Eredivisie. Steven Berghuis staat weer in de basis vanwege de afwezigheid van Antony. Bij FC Utrecht is er direct een basisplaats voor de teruggekeerde Jens Toornstra.

Opstelling FC Utrecht Barkas; Ter Avest, Van der Maarel, Viergever, Van der Kust; Brouwers, Toornstra, Boussaid; Redan, Dost en Sylla.

Opstelling Ajax Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Álvarez, Taylor, Tadic; Berghuis, Brobbey en Bergwijn.

De 22-jarige Antony aast op een transfer naar Manchester United en traint daarom niet meer mee met Ajax. Trainer Alfred Schreuder hield hem vorige week in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam vanwege de transferperikelen ook al buiten de selectie.

Het is nog altijd niet duidelijk of Antony daadwerkelijk naar Manchester United vertrekt. De Premier League-club zou een bod van 90 miljoen euro op de Braziliaan hebben gedaan, maar dat is naar verluidt afgewezen door Ajax.

Owen Wijndal werd vorige week tegen Sparta gepasseerd door Schreuder en ontbreekt tegen FC Utrecht helemaal in de selectie. De linksback, die deze zomer overkwam van AZ, is geblesseerd.

Toornstra mag direct starten bij FC Utrecht

Bij FC Utrecht is er direct een basisplek voor Toornstra. De 33-jarige middenvelder kwam deze week over van Feyenoord en tekende een meerjarig contract bij de Domstedelingen. Hij gaat zijn eerste wedstrijd voor FC Utrecht spelen sinds augustus 2014.

Trainer Henk Fraser bracht nog enkele wijzigingen aan ten opzichte van het verloren uitduel met FC Emmen (3-2) van vorige week. Er zijn basisplekken voor verdediger Djevencio van der Kust en aanvaller Moussa Sylla, waardoor Ruben Kluivert en Anastasios Douvikas op de bank beginnen.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht begint om 12.15 uur in Stadion Galgenwaard en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Ajax is na drie speelronden nog zonder puntenverlies, terwijl FC Utrecht nog wacht op de eerste overwinning van het seizoen.