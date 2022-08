Jürgen Klopp vindt het mooi dat Liverpool zaterdag alsnog zijn visitekaartje heeft afgegeven in de Premier League door met liefst 9-0 van Bournemouth te winnen. De Duitse manager weet dat zijn ploeg iets recht te zetten had na de moeizame seizoensstart.

"Dit was de perfecte voetbalmiddag voor ons", concludeerde Klopp op Anfield. "Verschillende doelpuntenmakers, schitterende treffers. Dit hadden we nodig, want we hadden ook wel iets te bewijzen. Het voelt als een heel belangrijk resultaat."

Liverpool begon het seizoen door Manchester City te verslaan in de strijd om de FA Community Shield, maar in de Premier League waren 'The Reds' tot zaterdag nog zonder overwinning. Na remises tegen Fulham (2-2) en Crystal Palace (1-1) werd er maandag met 2-1 van Manchester United verloren.

Tegen Bournemouth was de zege bij rust al binnen, want op dat moment stond het al 5-0. Die marge werd in de tweede helft vergroot naar negen. In totaal waren er zeven verschillende doelpuntenmakers, onder wie Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk.

212 Bekijk alle negen doelpunten van Liverpool tegen Bournemouth

'Iedere manager is een fantastische entertainer als hij wint'

Het was de eerste keer sinds 1989 dat Liverpool negen keer wist te scoren in een Premier League-wedstrijd. 'The Reds' evenaarden bovendien een doelpuntenrecord; alleen tegen Crystal Palace in 1989 (9-0) en tegen Rotherham Town in 1896 (10-1) won Liverpool ook met negen doelpunten verschil.

"Ik heb echt genoten van ons begin. We kwamen snel op voorsprong en maakten vlak daarna ook de tweede goal, maar we bleven maar gaan en druk zetten. We konden ook niet verslappen, want een tegendoelpunt was wel een smetje geweest op deze middag", zei Klopp, die blij is dat hij de media eens te woord kan staan na een zege.

"Iedere manager in de wereld is een fantastische entertainer als hij na een overwinning de media te woord kan staan. Als je vragen moet beantwoorden na een nederlaag en je naar oorzaken kijkt, klink je vaak als iemand die excuses zoekt. Daarom is de publieke taak van mijn functie onbelangrijk. Het gaat erom wat we als team uit een teleurstellend resultaat halen."

Liverpool, momenteel de nummer acht in de Premier League, is een van de tegenstanders van Ajax in de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers treffen de Engelsen op 13 september op Anfield en op 26 oktober in de Johan Cruijff ArenA.