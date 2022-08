Interim-trainer Dominik Vergoossen kon Fortuna Sittard zaterdag niet veel verwijten na de 2-1-nederlaag tegen sc Heerenveen, de eerste wedstrijd na het ontslag van coach Sjors Ultee. De tussenpaus weet dat zijn spelers veel te verduren hebben gehad.

"Het was een heel bewogen week, moet ik eerlijk zeggen. Het einde is onbevredigend met een nederlaag. Maar als je ziet hoe de jongens zich hebben opgericht, na toch een beetje een horrorhelft, dan kan ik alleen maar tevreden zijn", zei Vergoossen in het Abe Lenstra Stadion tegen ESPN.

Sjors Ultee moest maandag al na drie competitiewedstrijden - en drie nederlagen - vertrekken bij Fortuna, maar het gewenste shockeffect bleef uit tegen Heerenveen. De Friezen waren voor rust veel beter en leidden halverwege al met 2-0. Pas in de 84e minuut zorgde Burak Yilmaz vanaf 11 meter voor de aansluitingstreffer.

"De jongens hebben een bewogen week gehad en dat is ze niet in de koude kleren gaan zitten. Dat is zeker een van de oorzaken voor onze eerste helft geweest", zegt Vergoossen, die samen met Jeroen Schepens de honneurs waarneemt tot Fortuna een opvolger van Ultee heeft aangesteld.

Burak Yilmaz zou deze week de trainingen min of meer hebben geleid, maar daar is volgens interim-trainer Dominic Vergoossen niks van waar. Foto: ANP

'Je zit in een enorme achtbaan en vliegt van hot naar her'

Vergoossen werkte met "een heel raar gevoel" naar het uitduel met Heerenveen toe. "Twee mensen waar ik heel lang mee heb gewerkt (Ultee en assistent Robbie Alflen, red.), twee fijne mensen, worden ontslagen. Dat hoort in de voetballerij, zeggen ze. De eerste twee dagen was het een kwestie van doorkomen en dan moet je weer verder."

"Je zit in een enorme achtbaan en vliegt van hot naar her. En dan komen er ook nog allerlei gekke verhalen bij." Vergoossen doelt op de berichten dat niet hij en Schepens, maar sterspeler Yilmaz de touwtjes in handen heeft en de trainingen min of meer zou hebben geleid.

"Dan denk je: wat is dit allemaal? Burak heeft inderdaad een stem, maar dat verwacht je ook van de ervaren jongens op het moment dat er een leegte ontstaat. Dan verwacht je dat ze meepraten. Maar een training overnemen en dat soort dingen? Dat is niet aan de orde."

Fortuna Sittard staat door de nederlaag tegen Heerenveen stijf onderaan in de Eredivisie. De Limburgers vervolgen de Eredivisie vrijdag al met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.