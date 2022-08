Rick Karsdorp en AS Roma hebben zaterdag in de Serie A gelijkgespeeld op bezoek bij Juventus: 1-1. Perr Schuurs debuteerde bij Torino en won met zijn nieuwe club bij Cremonese, de werkgever van oud-Feyenoorder Cyriel Dessers.

Juventus nam tegen Roma al in de tweede helft de leiding via Dusan Vlahovic. Nog voor rust leek Manuel Locatelli de score te verdubbelen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

In de tweede helft kwam Roma op gelijke hoogte dankzij Tammy Abraham. Karsdorp was toen net gewisseld. Bij Juventus maakte voormalig Ajacied Arek Milik een kwartier voor tijd zijn debuut.

De onlangs van Ajax overgekomen verdediger Schuurs maakte als basisspeler zijn debuut voor Torino, dat Cremonese met 1-2 versloeg. Na twee doelpunten van de bezoekers gaf Dessers in de slotfase de assist bij de aansluitingstreffer.

Verder was AC Milan in eigen huis met 2-0 te sterk voor Bologna, waar Jerdy Schouten en Jong Oranjespeler Denso Kasius in de basis stonden. Rafael Leão en Olivier Giroud maakten de doelpunten.

Milan heeft zeven punten na drie speelrondes en gaat op basis van het doelsaldo aan kop in de Serie A. Lazio, Torino en Roma hebben net zoveel punten en completeren de top vier.

Perr Schuurs maakte als basisspeler zijn debuut voor Torino.

