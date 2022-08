Arne Slot is blij met de overtuigende overwinning van Feyenoord op FC Emmen (4-0) én met het spel van debutant Dávid Hancko. De maandag van Sparta Praag overgekomen verdediger maakte een goede indruk als linksback.

Hancko, die ook als centrale verdediger uit de voeten kan, liet zich verdedigend én aanvallend gelden. De international van Slowakije gaf de assist bij de openingstreffer van Quinten Timber.

"Hij maakte een uitstekende indruk. Wat ik het allerbelangrijkste vond, was zijn mentaliteit; het venijn in de duels en de agressiviteit", zei Slot zaterdag na de wedstrijd in De Kuip tegen ESPN.

Volgens de trainer zorgt Hancko voor een goede balans in het elftal. "Hij doet alles op 100 procent. Dat is heel prettig in het elftal. Zulke types zijn we ook wel verloren, met bijvoorbeeld Guus Til."

Arne Slot was overwegend tevreden over het spel van Feyenoord. Foto: ANP

'We zullen heel veel moeten investeren'

Alle Feyenoord-doelpunten vielen in de tweede helft. De 43-jarige Slot vond de eerste helft "niet heel bijzonder" en was blij dat zijn ploeg de goal na rust alsnog afdwong.

"We zullen heel veel moeten investeren", zei hij daarover. "Als onze buitenspelers dat doen, hebben we ook nog voldoende buitenspelers op de bank die tegen eventueel vermoeide backs het verschil kunnen maken."

"We hebben in meerdere wedstrijden aan het einde het verschil gemaakt. Als we heel veel de bal hebben, ver bij ons eigen doel vandaan, geeft dat een comfortabel gevoel."

Feyenoord beleeft met tien punten uit vier wedstrijden een goede seizoensstart. De Rotterdammers gaan in ieder geval voor even aan kop in de Eredivisie.

