Fortuna Sittard is er ook na het ontslag van trainer Sjors Ultee niet in geslaagd punten te pakken in de Eredivisie. De Limburgers verloren met 2-1 bij sc Heerenveen, ondanks een doelpunt van Burak Yilmaz.

Vijf dagen na het ontslag van Ultee keek Fortuna met interim-trainers Jeroen Schepens en Dominik Vergoossen op de bank halverwege al tegen een 2-0-achterstand aan. In de 22e minuut scoorde Sydney van Hooijdonk en in de 44e minuut verdubbelde Milan van Ewijk de voorsprong.

Zes minuten voor tijd benutte Yilmaz een strafschop, waardoor de laatste minuten nog spannend waren in het Abe Lenstra Stadion. Heerenveen hield stand en pakte drie punten. De Friezen staan nu met acht punten uit vier wedstrijden op een knappe vierde plaats, al zijn er zondag nog vier wedstijden in de Eredivisie.

Fortuna staat onderaan, al heeft Go Ahead Eagles ook louter verloren. Het doelsaldo van de ploeg uit Deventer, die zaterdag thuis met 0-1 verloor van Sparta Rotterdam, is beter.

Sydney van Hooijdonk zette Heerenveen op een 1-0-voorsprong. Foto: Getty Images

Pandur krijgt voorkeur boven Van Osch

In de hoop op de ommekeer kozen Schepens en Vergoossen voor een elftal met liefst tien verschillende nationaliteiten. De Kroatische keeper Ivor Pandur kreeg de voorkeur boven Yanick van Osch.

Pandur maakte geen slechte indruk, maar na 22 minuten had hij geen antwoord op de inzet van Van Hooijdonk. De van Bologna gehuurde spits, vorige week tegen Vitesse maker van een hattrick, tikte raak na een mislukt schot van Amin Sarr.

De voorsprong was verdiend, want Heerenveen was beter. In de 44e minuut werd het dan ook 2-0 door Van Ewijk. De verdediger, die eerder een enorme kans onbenut liet, volleerde knap raak.

Yilmaz maakt derde Eredivisie-goal

Met invallers Paul Gladon en Tijjani Noslin werd Fortuna na rust sterker. George Cox en Mats Seuntjens - de enige Nederlander in de basis bij de Limburgers - lieten kansen onbenut.

Daarna leek Heerenveen redelijk makkelijk de drie punten binnen te halen, tot Joost van Aken Yilmaz in de slotfase naar de grond haalde. De Turkse vedette ging zelf achter de bal staan en schoot de penalty kiezelhard in de bovenhoek (2-1).

Het was de derde Eredivisie-goal van Yilmaz, die ook nog hoopte op de gelijkmaker. Dat lukte niet en dus is Fortuna nog altijd zonder punten.