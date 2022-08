Feyenoord heeft zaterdagavond een ruime overwinning geboekt in de Eredivisie-wedstrijd in De Kuip tegen FC Emmen. Quinten Timber, Santiago Giménez, Jacob Rasmussen en Sebastian Szymanski maakten allemaal hun eerste goal voor de Rotterdammers, die met met 4-0 wonnen.

Halverwege stond het nog 0-0 in De Kuip, omdat Feyenoord niet echt overtuigde. Na rust voerde de ploeg van trainer Arne Slot de druk op en in de zestigste minuut brak Timber de ban.

In de slotfase werd het door goals van Giménez (85e minuut), Rasmussen (88e minuut) en Szymanski (90+2e minuut) nog een bijzondere avond voor de thuisploeg. Het is voor het eerst in de clubhistorie dat vier spelers in een wedstrijd voor het eerst trefzeker zijn voor Feyenoord.

Door de overwinning gaat Feyenoord voorlopig met tien punten aan kop in de Eredivisie, maar Ajax komt zondag om 12.15 uur nog in actie tegen FC Utrecht.

Als de Amsterdammers winnen in Stadion Galgenwaard komen ze op twaalf punten. PSV is net als Ajax nog zonder puntverlies, maar heeft pas twee Eredivisie-duels gespeeld. Emmen staat met vier punten in de middenmoot.

Dávid Hancko debuteerde voor Feyenoord en gaf de assist bij de 1-0. Dávid Hancko debuteerde voor Feyenoord en gaf de assist bij de 1-0. Foto: Getty Images

Geertruida begint op middenveld

Slot zette nieuwkomer Dávid Hancko tegen Emmen meteen in de basis. Ook Patrik Walemark en Marcus Pedersen mochten starten en verdediger Lutsharel Geertruida schoof door naar het middenveld. Dat ging ten koste van Szymanski, die op de bank begon.

De eerste helft kende weinig hoogtepunten. Walemark was enigszins gevaarlijk met een aantal schoten van afstand, maar veel meer creëerde Feyenoord niet. Vlak voor rust claimde Danilo tevergeefs een penalty en zo was het halverwege 0-0.

Voor Feyenoord was het al de zevende opeenvolgende thuiswedstrijd in de Eredivisie waarin het niet wist te scoren in de eerste 45 minuten, een negatief clubrecord.

Een van de toeschouwers stormde tijdens de wedstrijd het veld op. Een van de toeschouwers stormde tijdens de wedstrijd het veld op. Foto: Getty Images

Timber leek matchwinner te worden

Na rust voerde Feyenoord de druk op en dat resulteerde wel in flink wat kansen. Emmen-doelman Eric Oelschlägel voorkwam met een goede redding dat Pedersen scoorde, maar in de zestigste minuut had hij geen antwoord op een inzet van Timber. Via Orkun Kökçu en Hancko kreeg Timber de bal in het strafschopgebied en de van FC Utrecht overgekomen middenvelder schoof simpel binnen.

Lang bleef het bij het doelpunt van Timber, maar na een aantal offensieve wissels stichtte Feyenoord in de slotfase nog veel meer gevaar. Vijf minuten voor tijd zorgde invaller Giménez voor de beslissing door beheerst raak te schuiven. Het was zijn eerste treffer in Rotterdamse dienst en hij is ook de eerste Mexicaan die voor Feyenoord scoort.

De 2-0 zorgde voor de nodige opluchting bij Slot, die kort daarna de Deense verdediger Rasmussen raak zag volleren. Na het bestuderen van de beelden door de VAR bleek hij net niet buitenspel te staan. Het werd zelfs nog 4-0 door invaller Szymanski, die alert reageerde en in tweede instantie raak kopte.