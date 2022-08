Feyenoord heeft zaterdagavond een ruime overwinning geboekt in de Eredivisie-wedstrijd in De Kuip tegen FC Emmen. Quinten Timber, Santiago Giménez, Jacob Rasmussen en Sebastian Szymanski maakten allemaal hun eerste goal voor de Rotterdammers, die met met 4-0 wonnen.

Halverwege stond het nog 0-0 in De Kuip, omdat Feyenoord niet echt overtuigde. Na rust voerde de ploeg van trainer Arne Slot de druk op en in de zestigste minuut brak Timber de ban. In de slotfase werd het door goals van Giménez (85e minuut), Rasmussen (88e minuut) en Szymanski (90+2e minuut) nog een bijzondere avond voor de thuisploeg. Het is voor het eerst in de clubhistorie dat vier spelers in een wedstrijd voor het eerst trefzeker zijn voor Feyenoord.

Door de overwinning gaat Feyenoord voorlopig met tien punten aan kop in de Eredivisie, maar Ajax komt zondag om 12.15 uur nog in actie tegen FC Utrecht.

Als de Amsterdammers winnen in Stadion Galgenwaard komen ze op twaalf punten. PSV is net als Ajax nog zonder puntverlies, maar heeft pas twee Eredivisie-duels gespeeld. Emmen staat met vier punten in de middenmoot.