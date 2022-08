Feyenoord begint zaterdag met Dávid Hancko als linksback aan de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Emmen. De Slowaak, die eerder deze week werd overgenomen van Sparta Praag, maakt zijn debuut, terwijl Lutsharel Geertruida doorschuift naar het middenveld.

Opstelling Feyenoord Bijlow; Pedersen, Trauner, Rasmussen, Hancko; Geertruida, Timber, Kökçü; Dilrosun, Danilo, Walemark.

Opstelling FC Emmen Oelschlägel; Veendorp, Araujo, Veldmate, Hardeveld; Mendes, Vlak, Diemers, Bernadou, Romeney; Zivkovic.

Door het debuut van Hancko en het doorschuiven van Geertruida, valt Sebastian Szymański buiten de basis. Ook Quilindschy Hartman en Oussama Idrissi zijn hun plek in de basiself kwijt ten opzichte van de 0-1-overwinning vorige week bij RKC Waalwijk.

Daartegenover staat dat behalve Hancko ook rechtsback Marcus Pedersen en Patrick Walemark nieuw zijn in de basis van trainer Arne Slot. Danilo, de matchwinner tegen RKC, staat in de spits. De Braziliaan was een twijfelgeval omdat hij vrijdag op de training een tik had gekregen.

Feyenoord tegen FC Emmen begint zaterdag om 20.00 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.

Als de Rotterdammers winnen pakken ze met tien punten te koppositie in de Eredivisie, maar Ajax komt zondag nog in actie in Stadion Galgenwaard tegen FC Utrecht. De Amsterdammers hebben negen punten na drie speelronden.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie