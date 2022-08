Vitesse heeft zaterdag in de vierde Eredivisie-speelronde het eerste punt van het seizoen gepakt. De Arnhemmers leken thuis tegen RKC Waalwijk op weg naar een nieuwe nederlaag, maar redden een punt: 2-2. Eerder op de dag boekte Sparta Rotterdam bij Go Ahead Eagles de eerste seizoenszege: 0-1.

Halverwege was het 0-1 in het GelreDome door een doelpunt van RKC'er Florian Jozefzoon. Zijn ploeggenoot Iliass Bel Hassani verdubbelde de score vroeg in de tweede helft met een prachtige vrije trap.

Matús Bero bracht de hoop bij Vitesse terug door een penalty te benutten, die werd gegeven na een vermeende overtreding op Nikolai Baden Frederiksen. Zomeraanwinst Ryan Flamingo tekende twintig minuten voor tijd voor de gelijkmaker.

Vitesse ging vergeefs op jacht naar meer. De grootste kans was in de slotminuten voor invaller Mohamed Sankoh: de achttienjarige aanvaller schoot van dichtbij wild over.

Het resultaat in het GelreDome betekent dat Fortuna Sittard en Go Ahead nog de enige puntloze Eredivisie-clubs zijn. Fortuna speelt later op de avond nog uit tegen sc Heerenveen.

RKC greep naast de eerste overwinning van het seizoen. De ploeg van coach Joseph Oosting speelde al drie keer gelijk en krijgt in de volgende speelronde Excelsior op bezoek.

Sparta verslaat tiental Go Ahead

Bij Go Ahead-Sparta maakte Tobias Lauritsen in de achttiende minuut de enige treffer van de wedstrijd. Het was op dat moment nog elf tegen elf, maar dat veranderde toen Go Ahead-speler Rashaan Fernandes bij een opstootje in de 56e minuut een kopstoot aan Sparta-verdediger Shurandy Sambo gaf.

Met een tiental kon Go Ahead niet voorkomen dat het voor de vierde keer dit seizoen verloor. De club uit Deventer wacht daardoor nog altijd op de eerste punten, terwijl Sparta op vier punten uit vier wedstrijden staat.

De 24-jarige Lauritsen, die deze zomer overkwam van het Noorse Odds BK, mocht tegen Go Ahead voor de vierde keer op rij starten van Steijn. De Noor schoot in de achttiende minuut van dichtbij raak uit de rebound en was daarmee voor het eerst trefzeker voor Sparta.

Op dat moment had Go Ahead al een goede kans gehad via Bobby Adekanye, die de bal niet langs Sparta-doelman Nick Olij kreeg. Verder kon de thuisploeg weinig uitrichten, tot ongenoegen van het thuispubliek.

Na rust was Go Ahead via Isac Lidberg en Bas Kuipers gevaarlijk. Na de rode kaart voor Fernandes bleef de ploeg uit Deventer druk zetten, maar kreeg Sparta kansen in de tegenstoot. Lauritsen had zijn tweede kunnen en misschien wel moeten maken. Tot drie keer toe liet de Sparta-aanvaller een kans onbenut, waardoor het 0-1 bleef.