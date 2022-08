Virgil van Dijk heeft zaterdag met Liverpool uitgehaald in de Premier League. Mede dankzij een goal van de Oranjeaanvoerder wonnen 'The Reds' met 9-0 van Bournemouth. Manchester City toonde veerkracht tegen Crystal Palace (4-2), waarbij Erling Haaland een hattrick maakte.

Liverpool stond op Anfield halverwege al met 5-0 voor. Na doelpunten van Luis Díaz, Harvey Elliott, Trent Alexander-Arnold en Roberto Firmino (hij gaf bij de eerste drie goals de assist) kopte Van Dijk raak.

Na rust ging de Liverpool-show door tegen het zwakke Bournemouth, waar oud-Feyenoorder Marcos Senesi in het hart van de defensie stond. De score werd verder opgevoerd door Chris Mepham (eigen goal), Firmino, Fábio Carvalho en Díaz.

Met de evenaring van de grootste zege ooit in de Premier League herpakte Liverpool zich van de nederlaag die het maandag op Old Trafford leed. Het Manchester United van Erik ten Hag was toen met 2-1 te sterk voor de ploeg van manager Jürgen Klopp.

Bovendien is de winst op Bournemouth pas de eerste seizoenszege van Liverpool, dat na vier speelrondes op vijf punten staat.

Haaland neemt City bij de hand

In het Etihad Stadium stond Manchester City bij rust met 0-2 achter tegen Crystal Palace door een eigen goal van John Stones en een doelpunt van voormalig FC Twente-verdediger Joachim Andersen.

In de tweede helft kantelde de wedstrijd. Na de aansluitingstreffer van Bernardo Silva was het woord aan Haaland met goals in de 62e, 70e en 81e minuut. Na vier Premier League-duels staat de topspits al op zes doelpunten.

Chelsea was thuis Leicester City de baas: 2-1. Raheem Sterling maakte beide treffers namens 'The Blues', die al binnen een half uur met tien man verder moesten na twee keer geel voor Conor Gallagher. De door Ajax begeerde Hakim Ziyech bleef op de bank bij Chelsea.

City gaat met tien punten uit vier duels voorlopig aan kop in Engeland, samen met Brighton & Hove Albion. De ploeg van oud-Ajacied Joël Veltman klopte Leeds United met 1-0.

